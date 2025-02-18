Вийшла на пенсію, хочу зайнятися власним здоров’ям, пройти лікарів, обстеження. Що наразі є безоплатним в амбулаторних умовах?
Валентина Володимирівна. Полтавська обл.
У 2025 році Національна служба здоров’я України деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнта в амбулаторних умовах. Тож цьогоріч за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» передбачено п’ять сервісів, роз’яснюють у НСЗУ.
* Сервіс «Консультації та лікування»
У 2025 році передбачено 40 класів у межах цього сервісу. Якщо пацієнту надали послуги декілька спеціалістів у межах різних класів, то ці послуги будуть оплачені.
Наприклад, якщо пацієнт має направлення на консультацію до лікаря-офтальмолога та направлення до лікаря-хірурга, то він може отримати консультації як в один день, так і в різні.
НСЗУ не обмежує отримання консультацій різних лікарів у часі та оплатить ці послуги.
* Сервіси «Інструментальні обстеження» та «Лабораторні обстеження»
У 2025 році передбачено 5 класів сервісу «Інструментальні дослідження», серед яких:
- магнітно-резонансна томографія;
- комп’ютерна томографія;
- рентгенологічні дослідження;
- ультразвукове дослідження;
- клінічні інструментальні дослідження.
НСЗУ оплачує одне інструментальне обстеження в межах одного класу одному пацієнту, що може становити до 5 обстежень за день. Наприклад, в один день пацієнту можуть зробити рентгенологічне обстеження, УЗД, КТ або МРТ і ще одне клінічне інструментальне обстеження (ЕКГ або холтерівське дослідження, або аудіометрію чи інше клінічне інструментальне обстеження), і ці послуги будуть оплачені.
Лабораторні обстеження НСЗУ оплачує без обмежень у кількості на добу.
Чи оплачують УЗД різних органів?
Пацієнт може зробити УЗД кількох різних органів безоплатно. Для цього лікар внесе в ЕСОЗ відповідний код обстеження, який включатиме УЗД кількох органів або систем, наприклад обстеження органів травлення та сечостатевої системи.
* Сервіс «Процедури»
У 2025 році передбачено 10 класів цього сервісу. Це передбачає, що в один день пацієнту може бути виконано до 10 процедур, по одній із кожного класу. Наприклад, в один день одному пацієнту може бути виконано бронхоскопію під анестезією, перев’язку рани та внутрішньовенну ін’єкцію, й НСЗУ оплатить ці послуги медзакладу.
* Ургентні (невідкладні) стани без госпіталізації
Якщо пацієнт потрапляє в медзаклад і йому надають допомогу без госпіталізації під час перебування в приймальному відділенні чи відділенні екстреної та невідкладної допомоги або цілодобовому травматологічному пункті, то НСЗУ оплатить таку послугу.
* Профілактичні огляди
У межах профілактичних оглядів один раз на рік оплачують такі послуги:
- гінекологічне обстеження;
- рентгенографічне обстеження;
- обстеження очей та зору;
- обстеження слуху;
- загальне медичне обстеження здоров’я школярів, студентів та інших певних груп населення;
- обстеження у зв’язку зі вступом до навчального закладу;
- обстеження здоров’я членів спортивних команд старше 18 років;
- обстеження для допуску для проживання в закладах тривалого перебування.
Профілактичні огляди дітей, які проводять відповідно до галузевих стандартів, медичні огляди дітей для участі в спортивних змаганнях, перед їх поїздкою до літнього табору, а також для усиновлення — оплачують без обмежень.
Слід також зазначити, що обмеження послуг за кожним класом кожного сервісу не стосується дітей.
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