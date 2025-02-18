Вийшла на пенсію, хочу зайнятися власним здоров’ям, пройти лікарів, обстеження. Що наразі є безоплатним в амбулаторних умовах?

Валентина Володимирівна. Полтавська обл.

У 2025 році Національна служба здоров’я України деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнта в амбулаторних умовах. Тож цьогоріч за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» передбачено п’ять сервісів, роз’яснюють у НСЗУ.

* Сервіс «Консультації та лікування»

У 2025 році передбачено 40 класів у межах цього сервісу. Якщо пацієнту надали послуги декілька спеціалістів у межах різних класів, то ці послуги будуть оплачені.

Наприклад, якщо пацієнт має направлення на консультацію до лікаря-офтальмолога та направлення до лікаря-хірурга, то він може отримати консультації як в один день, так і в різні.

НСЗУ не обмежує отримання консультацій різних лікарів у часі та оплатить ці послуги.

* Сервіси «Інструментальні обстеження» та «Лабораторні обстеження»

У 2025 році передбачено 5 класів сервісу «Інструментальні дослідження», серед яких:

магнітно-резонансна томографія;

комп’ютерна томографія;

рентгенологічні дослідження;

ультразвукове дослідження;

клінічні інструментальні дослідження.

НСЗУ оплачує одне інструментальне обстеження в межах одного класу одному пацієнту, що може становити до 5 обстежень за день. Наприклад, в один день пацієнту можуть зробити рентгенологічне обстеження, УЗД, КТ або МРТ і ще одне клінічне інструментальне обстеження (ЕКГ або холтерівське дослідження, або аудіометрію чи інше клінічне інструментальне обстеження), і ці послуги будуть оплачені.

Лабораторні обстеження НСЗУ оплачує без обмежень у кількості на добу.

Чи оплачують УЗД різних органів?

Пацієнт може зробити УЗД кількох різних органів безоплатно. Для цього лікар внесе в ЕСОЗ відповідний код обстеження, який включатиме УЗД кількох органів або систем, наприклад обстеження органів травлення та сечостатевої системи.

* Сервіс «Процедури»

У 2025 році передбачено 10 класів цього сервісу. Це передбачає, що в один день пацієнту може бути виконано до 10 процедур, по одній із кожного класу. Наприклад, в один день одному пацієнту може бути виконано бронхоскопію під анестезією, перев’язку рани та внутрішньовенну ін’єкцію, й НСЗУ оплатить ці послуги медзакладу.

* Ургентні (невідкладні) стани без госпіталізації

Якщо пацієнт потрапляє в медзаклад і йому надають допомогу без госпіталізації під час перебування в приймальному відділенні чи відділенні екстреної та невідкладної допомоги або цілодобовому травматологічному пункті, то НСЗУ оплатить таку послугу.

* Профілактичні огляди

У межах профілактичних оглядів один раз на рік оплачують такі послуги:

гінекологічне обстеження;

рентгенографічне обстеження;

обстеження очей та зору;

обстеження слуху;

загальне медичне обстеження здоров’я школярів, студентів та інших певних груп населення;

обстеження у зв’язку зі вступом до навчального закладу;

обстеження здоров’я членів спортивних команд старше 18 років;

обстеження для допуску для проживання в закладах тривалого перебування.

Профілактичні огляди дітей, які проводять відповідно до галузевих стандартів, медичні огляди дітей для участі в спортивних змаганнях, перед їх поїздкою до літнього табору, а також для усиновлення — оплачують без обмежень.

Слід також зазначити, що обмеження послуг за кожним класом кожного сервісу не стосується дітей.