Сльози — це природна реакція на емоції, такі як біль, смуток чи щастя. Але іноді, попри клубок у горлі та розпач, сльози не течуть. Фахівці Психологічної підтримки розповідають про можливі причини цього явища.

Придушення емоцій. Можливо, вас вчили, що плакати — це слабкість. Фрази на кшталт «не плач», «будь сильним» формують переконання, що сльози заборонені.

Стрес і виснаження. Постійний стрес може виснажити наші емоційні ресурси, тому вони стають нам недоступними.

Захисний механізм. Іноді людина не може заплакати, коли під час сильного стресу чи травми психіка «заморожує» будь-які емоції, щоб захистити нас від надмірних переживань.

ТО ЯК ЖЕ ПОВЕРНУТИ ЗДАТНІСТЬ ПЛАКАТИ?

Дозвольте собі відчувати емоції, не придушуйте свої почуття. Поговоріть із близькими або навіть самі із собою про те, що вас турбує. Назвіть, позначте свої емоції.

Організуйте для себе безпечний простір для вираження емоцій. Виберіть комфортне місце та дозвольте собі бути вразливим поруч із людиною, яка може підтримати.

Практикуйте релаксаційні техніки. Медитація, дихальні вправи, йога тощо допоможуть зняти напругу в тілі.

Головне, зрозуміти, що нездатність заплакати — це привід дозволити собі відчувати та безпечно виражати негативні емоції. Якщо вам складно самостійно впоратися з цим, звертайтеся по допомогу до фахівців.