Сльози — це природна реакція на емоції, такі як біль, смуток чи щастя. Але іноді, попри клубок у горлі та розпач, сльози не течуть. Фахівці Психологічної підтримки розповідають про можливі причини цього явища.
Придушення емоцій. Можливо, вас вчили, що плакати — це слабкість. Фрази на кшталт «не плач», «будь сильним» формують переконання, що сльози заборонені.
Стрес і виснаження. Постійний стрес може виснажити наші емоційні ресурси, тому вони стають нам недоступними.
Захисний механізм. Іноді людина не може заплакати, коли під час сильного стресу чи травми психіка «заморожує» будь-які емоції, щоб захистити нас від надмірних переживань.
ТО ЯК ЖЕ ПОВЕРНУТИ ЗДАТНІСТЬ ПЛАКАТИ?
- Дозвольте собі відчувати емоції, не придушуйте свої почуття. Поговоріть із близькими або навіть самі із собою про те, що вас турбує. Назвіть, позначте свої емоції.
- Організуйте для себе безпечний простір для вираження емоцій. Виберіть комфортне місце та дозвольте собі бути вразливим поруч із людиною, яка може підтримати.
- Практикуйте релаксаційні техніки. Медитація, дихальні вправи, йога тощо допоможуть зняти напругу в тілі.
Головне, зрозуміти, що нездатність заплакати — це привід дозволити собі відчувати та безпечно виражати негативні емоції. Якщо вам складно самостійно впоратися з цим, звертайтеся по допомогу до фахівців.
Залишити відповідь