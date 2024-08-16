Чи можна висаджувати рослини влітку? Небажано. Найкращий час для цього — осінь або весна. Але ситуації бувають різні. Приміром, квітникарки нерідко прагнуть купувати рослини з квіткою, аби точно знати, що їм продали бажаний сорт, особливо на базарі. Або ж хтось серед літа дарує вам давно омріяний саджанець. У такій ситуації залишається тільки створити рослинам усі умови, аби прижились. А ми підкажемо, що для цього робити.

Купуйте рослини лише із закритою кореневою системою. Оголені корені влітку моментально пересихають на сонці, тож приживлюваність зводиться майже до нуля. Особливо страждають від цього тоненькі всотуючі корінці. Якщо вже трапився саджанець із відкритим корінням, занурте його на кілька годин у воду з додаванням стимулятора росту. А якщо рослину потрібно транспортувати — у глиняну бовтанку, потім — у поліетиленову плівку. Висаджуйте рослини в похмурий день (ідеально — дощовий), або рано вранці чи ввечері. Якщо є можливість, перший час після посадки притінюйте їх у найбільш спекотні години. Рослини з міцним стовбуром вдень можна накривати вологим простирадлом. Невеликі — ящиками, відрами, коробками тощо. Коли спека спаде, накриття знімають. Перед посадкою ретельно полийте посадкову яму. Краще зробити її більшою, ніж рекомендують у фаховій літературі, ретельно полити, а потім помістити корені в таку собі багнючку із землі та води. Вже не раз казав і нагадаю, що приживлюваність рослин збільшується в рази, якщо додавати у воду для поливу стимулятор росту. Коштує він дуже дешево, а ефект вражаючий. Обов’язково замульчуйте пристовбурне коло компостом, торфом, сіном тощо. Якщо висадили рослину з плодами, краще їх видалити, щоб легше прижилася. Те саме стосується квітів. Надалі обов’язково потрібні регулярні поливи. Якщо поруч росте трава, не стрижіть її дуже коротко, нехай дає легку тінь і дозволяє ґрунту зберегти трохи вологи.

У літніх посадок є свої переваги. По-перше, в цей час у садових центрах немає ажіотажу, тож маєте шанс придбати рослину швидко, якщо замовляєте поштою. Або ж завітати особисто та спокійно ознайомитись із асортиментом. Адже в період вегетації можна максимально оцінити стан і декоративність рослини. А по-друге, ціни на товар у цей період дещо знижують. До зими рослини матимуть чимало часу, щоб укорінитись.

Іван СИМАКОВ, садівник.