Моя мама збирається евакуюватися з Харківщини на Волинь. Вона є інсулінозалежною. До кого їй після переїзду потрібно буде звернутися за електронним рецептом на інсулін, хто може його виписати?

Ніна ВИНОГРАДЕНКО.

Інсулін, як відомо, є життєво необхідним препаратом для пацієнтів із цукровим діабетом, які потребують інсулінотерапії.

Певний тип і дозування інсуліну після обстеження призначає ендокринолог. Він також створює план лікування та вносить його до електронної системи охорони здоров’я, а також виписує електронний рецепт, роз’яснюють у МОЗ.

Якщо у вашої мами вже є такий план лікування, створений ендокринологом, можна звертатися за подальшими рецептами до свого сімейного лікаря, якщо буде укладено декларацію, до терапевта. А вимушено переміщені особи загалом можуть звернутися до будь-якого іншого лікаря первинної медичної допомоги.

Сімейний лікар випише рецепт відповідно до призначень ендокринолога.

Призначити інший тип чи дозування інсуліну сімейний лікар не зможе. Для цього необхідно звертатися лише до ендокринолога.

Пацієнт самостійно обирає, до кого звертатися за рецептом, — сімейного лікаря чи ендокринолога.

Пам’ятайте, що термін дії рецепта становить 30 днів від дати виписування.