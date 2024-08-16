Наявний в особи військово-обліковий документ в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефона, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документа з QR-кодом, має однакову юридичну силу з військово-обліковим документом у паперовій формі — відповідне офіційне роз’яснення надав Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міноборони України.

Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок «Резерв+» та які мають камеру. А роботодавцю — формувати список військовозобов’язаних, яких пропонують до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬ НА ВИМОГУ

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» установлено, що в період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. А ст.22 цього Закону встановлює, що військово-обліковий документ особа пред’являє на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК та СП;

поліцейського;

представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів перевіряючий може застосовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Невиконання особою законного обов’язку мати при собі та пред’являти для перевірки військово-облікові документи є адміністративним правопорушенням, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення.

Процедуру перевірки цих документів визначає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений постановою Кабміну від 16.05.2024 №560 (далі — Постанова 560).

Ця ж Постанова регулює питання щодо дій, які повинні вчиняти уповноважені представники ТЦК та СП, Нацполіції, Держприкордонслужби, якщо під час перевірки встановлено відсутність військово-облікового документа. А саме — здійснювати адміністративне затримання такої особи та доставлення її до відповідного ТЦК та СП, або відмовляти в перетині державного кордону на виїзд із України.

Отже, в Постанові 560 йдеться про перевірку відповідними уповноваженими працівниками військово-облікового документа, наявного в особи у паперовій та/або електронній формі.

ЯК СТВОРЮЮТЬ

Питання щодо форми, в якій оформляють (створюють) і видають військово-обліковий документ, регулює Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затверджений постановою Кабміну від 16.05.2024 №559 (далі — Постанова 559).

Для формування цього документа в електронній формі необхідно скористатися засобами:

електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони;

порталу «Дія», зокрема з використанням його мобільного додатку.

Постанова 559 встановлює, що військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації, за умови підключення електронного пристрою до інтернету та наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів відомостей про неї.

У документі в такій формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код).

QR-код військово-облікового документа містить відомості про цей документ в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема візуальній.

Важливо: військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Такий документ може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити придатний для зчитування QR-код.

Пункт 9 Постанови 559 встановлює, що військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Отже, перевірка військово-облікового документа в паперовій формі здійснюється шляхом надання особою такого документа для перевірки. Водночас перевірка військово-облікового документа в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити його відомості у вигляді інформаційного повідомлення.

QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Єдиною підставою для непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.