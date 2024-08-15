Цвітна капуста в духовці — яскрава, ароматна та хрустка. І готувати просто — все перемішали та забули.
- Середня головка цвітної капусти
- 50 г вершкового масла
- 1 чайна ложка паприки
- чорний мелений перець
- 2 середні зубчики часнику
- 0,5 чайної ложки солі
- 100 г сухарів дрібного помелу
- 50 г твердого сиру
Капусту розібрати на невеличкі суцвіття. Масло розтопити. Додати до нього паприку, перець, сіль і вичавлений часник. Перемішати ароматне масло. Залити капусту, ретельно перемішати. Сир середньо натерти. Додати до капусти. Всипати сухарі. Усе ретельно перемішати. Деко застелити пергаментом. Викласти запаніровану капусту. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Готувати 25 хв.
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