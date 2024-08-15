Цвітна капуста в духовці — яскрава, ароматна та хрустка. І готувати просто — все перемішали та забули.

Середня головка цвітної капусти

50 г вершкового масла

1 чайна ложка паприки

чорний мелений перець

2 середні зубчики часнику

0,5 чайної ложки солі

100 г сухарів дрібного помелу

50 г твердого сиру

Капусту розібрати на невеличкі суцвіття. Масло розтопити. Додати до нього паприку, перець, сіль і вичавлений часник. Перемішати ароматне масло. Залити капусту, ретельно перемішати. Сир середньо натерти. Додати до капусти. Всипати сухарі. Усе ретельно перемішати. Деко застелити пергаментом. Викласти запаніровану капусту. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Готувати 25 хв.