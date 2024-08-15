Малина вимоглива до вологості ґрунту. Якщо не поливати, буде несмачна, дрібна та суха, а в посушливу погоду і геть обсиплеться, пагони перестануть розвиватись. Особливої уваги потребують ремонтантні сорти. На Півдні малину поливають 6–8 разів за сезон, в зонах Лісостепу та Полісся кількість поливів зазвичай менша, залежно від погодних умов.

Ґрунт промочують на глибину 35–40 см. На ділянках із високим стоянням ґрунтових вод насадження не поливають. Водночас уже в серпні кількість поливів зменшують. Якщо зволоження буде надмірним, деревина молодих пагонів може не визріти до початку холодів. А багато вологи в період плодоношення робить плоди водянистими і навіть може спричинити підгнивання. Така малина швидко псується.

Найкращим способом поливу є крапельний. Однак крапельна система коштує чимало, тому доступна не всім. Тож можна поливати малину по боронах завглибшки 10–15 см, нарізаних через 40–50 см по обидва боки кожного ряду. Це дозволить просочити землю вологою на значну глибину. Коли вода вбереться, борони прикопують і розпушують ґрунт у всьому малиннику. Варто також пам’ятати, що вода для поливу не має бути холодна. Найкраща — дощова або відстояна, нагріта на сонці. Дуже холодна вода, особливо в спеку — це стрес для рослин, до того ж корінці просто нездатні повністю її засвоювати.

Насадження обов’язково мульчують. Це дозволяє підтримувати оптимальну вологість ґрунту, прискорює достигання ягід, сприяє розвитку мичкуватої кореневої системи, поліпшує нормування пагонів, зменшує кількість бур’янів на ділянці та кореневих паростків. Мульчують поверхню перегноєм, компостом, торфом, соломою, тирсою. Перед мульчуванням тирсою рекомендується внести на кв.м ґрунту 15–25 г мінеральних азотних добрив. Це потрібно, щоб поповнити втрати азоту, який у певній кількості витягує з землі тирса. Хороша мульча і з хвойного опаду, але не на кислих ґрунтах, бо хвоя сама по собі дещо підкислює землю.

…та обрізувати не забувають

Улітку після збору врожаю малини пагони, що відплодоносили, вирізують, не залишаючи пеньків. Їх виносять із малинника та знищують, бо на них можуть бути збудники хвороб і шкідники. Запізнюватись із обрізуванням не варто, бо це негативно впливає на врожай наступного року. До речі! На надмірно удобрених ділянках іноді можна спостерігати невизрівання та тривалий ріст пагонів. Аби затримати їх ріст, наприкінці літа — у вересні прищипують верхівки. Це дозволить пагонам своєчасно завершити ріст і підготуватись до зими.

Тарас КОВІНЬКА.