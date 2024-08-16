У ньому все в міру — і цукор, і кислинка, особливого смаку надає додавання волоських горіхів.

6 середніх (бажано кислих) яблук (800 г)

50 г волоських горіхів

2 середні яйця

180 г цукру (1 склянка)

дрібка ваніліну

200 г сметани

120 г борошна (1 склянка)

1 чайна ложка розпушувача

чверть чайної ложки солі

цукрова пудра

кориця

У мисці міксером збити цукор і яйця — має вийти пишна піна. Викласти сметану, ванілін, сіль. Ще раз збити міксером. Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем, ретельно розмішати. Тісто виходить густим, як на оладки.

Яблука нарізати тонкими часточками (шкірку можна не знімати). Форму для випічки (26–28 см) застелити пергаментом. Викласти половину тіста. Шар яблук. Притрусити підсмаженими та посіченими горіхами. Залити тістом, що залишилось, розрівняти.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40 хв. Дати охолонути, присипати цукровою пудрою, змішаною з корицею (1:1).