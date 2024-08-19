Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб — відповідне рішення ухвалив Уряд. Йдеться про порубкові рештки, які залишаються після вирубки.
Заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним, наголошують у Мінреінтеграції.
Інформування населення про можливість самостійної лісозаготівлі проводитимуть місцеві військові адміністрації (органи місцевого самоврядування).
Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану і протягом 6 місяців із дня його припинення або скасування.
Як це працюватиме?
- Рада оборони відповідної області приймає рішення про самостійний збір деревини для опалення домогосподарств у межах області, вказуючи переліки лісових ділянок, дні та години збору порубкових решток.
- Органи місцевого самоврядування інформують населення про це рішення через медіа або шляхом розміщення оголошень у місцях масового перебування людей, а також на офіційних вебсайтах лісокористувачів, власників лісів тощо.
- Громадяни в супроводі лісівників прибувають на місце збору порубкових решток і отримують їх для забезпечення своїх домогосподарств.
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