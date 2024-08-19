Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб — відповідне рішення ухвалив Уряд. Йдеться про порубкові рештки, які залишаються після вирубки.

Заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним, наголошують у Мінреінтеграції.

Інформування населення про можливість самостійної лісозаготівлі проводитимуть місцеві військові адміністрації (органи місцевого самоврядування).

Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану і протягом 6 місяців із дня його припинення або скасування.

Як це працюватиме?