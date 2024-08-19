«Минулого року ми з чоловіком купили дачу й зараз збираємо на ній перший суттєвий урожай. Але, окрім радості від власних кабачків, цибулі та картоплі, додалася й проблема— біль у спині. Власне, мене давно турбує остеохондроз, але після регулярних нахилів і підняття важких відер, лійок на дачі з’явилися больові відчуття іншого характеру — біль унизу спини віддає в стегно, а поперек ніби німіє. Підкажіть, що це може бути та як мені лікуватися?

Ніна Андріївна ВОВК, 64 роки. м. Прилуки».

На запитання читачки відповідає ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН.

— Звичайно, важко стверджувати без очного огляду, але описані вами симптоми характерні для міжхребцевої грижі — поширеного захворювання опорно-рухового апарату. Грижа утворюється при порушенні форми та цілісності міжхребцевого диска, що виконує роль амортизатора та знижує навантаження на хребці. Під впливом різних факторів (серед яких — і садово-городні роботи) багатошарове фіброзне кільце, що оточує диск, розтріскується, внаслідок чого ядро цього диска поступово зміщується до місця розриву. Спочатку виникає так звана протрузія (випинання ядра через мікротріщини фіброзного кільця), а після розриву всіх волокон кільця утворюється стан, який називається міжхребцевою грижею. Найчастіше грижа зміщується убік хребта й утискає структури спинного мозку, порушуючи їхню роботу.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

Здебільшого причиною виникнення грижі стають надмірні фізичні навантаження, пов’язані з різкими рухами, підняттям важких предметів або частим згинанням хребта, вікові дегенеративні процеси або ж недостатнє живлення міжхребцевого диска через сидячу роботу та малорухливий спосіб життя. До групи ризику також потрапляють люди, котрі перенесли травму спини або операцію на хребті, а також ті, хто страждає на остеохондроз. Причинами захворювання можуть стати й спадкові порушення обміну речовин або гормональний дисбаланс, а також наявність суттєвої зайвої ваги.

ПРОЯВИ

Найчастіше грижа виникає в попереково-крижовому відділі хребта, рідше може з’явитися у грудному чи шийному. Перший і основний симптом грижі — біль у спині, який посилюється під час руху або фізичних навантажень. Однак у кожного виду грижі є свої специфічні прояви.

При проблемі в поперековому відділі біль віддає в ділянку стегна, сідниці або гомілки. Іноді в ділянці пошкодженого диска відчувається оніміння або поколювання. У важких випадках у хворого німіють ноги, він відчуває слабкість і швидко втомлюється під час ходьби, також можуть виникнути проблеми з дефекацією, сечовипусканням, потенцією.

Про грижу в шийному відділі хребта сигналізує біль, що віддає в плече чи руку, регулярні напади запаморочення, підвищений артеріальний тиск, оніміння рук, особливо пальців, проблеми зі сном.

Міжхребцева грижа в грудному відділі (зустрічається рідше за дві попередні) проявляється частими ниючими болями, дискомфортом в ділянці грудної клітки та серця.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Для встановлення точного діагнозу вам за першої можливості варто звернутися до травматолога або невролога й зробити магнітно-резонансну томографію (МРТ) або мультиспіральну комп’ютерну томографію (МСКТ) — на сьогодні це найточніші методи виявлення грижі міжхребцевого диска.

Багато пацієнтів бояться йти до лікаря, вважаючи, що грижа усувається лише операцією. Але статистика свідчить, що майже в 90 відсотках випадків можна обійтися нехірургічними методами лікування. Зокрема, до методів домашньої «швидкої допомоги» належить застосування знеболювальних мазей і гелів з диклофенаком, також рекомендують системну медикаментозну терапію з використанням нестероїдних протизапальних препаратів (хоча іноді ефективне місцеве введення кортикостероїдів), фізіотерапію (лікування ультразвуком, електростимуляція та акупунктура), глибокий масаж.

Хороші результати дають і заняття лікувальною фізкультурою, що зміцнює м’язи спини, живота та грудей; плавання в басейні, що знижує навантаження на хребет, але дозволяє м’язам працювати на повну силу.

При дотриманні всіх рекомендацій лікаря щодо лікування та відновлення грижа зменшується або навіть зовсім зникає.

Хірургічне втручання при міжхребцевих грижах застосовують лише тоді, коли системне консервативне лікування не дає результату.

ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ

Профілактика хвороби полягає у здоровому способі життя: раціональному харчуванні, регулярному, але помірному фізичному навантаженні, коригуванні ваги, усуненні метаболічних і гормональних порушень, дотриманні режиму праці та відпочинку, правильній позі під час роботи (як в офісі, так і на городі). Важливо також вчасно лікувати хронічні захворювання опорно-рухового апарату та уникати їх ускладнень.

РЕКОМЕНДОВАНІ ВПРАВИ (ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ)

Вихідне положення: лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, руки витягнуті вздовж тіла. Повільно підніміть таз вгору, напружуючи сідниці, затримайтеся в такому положенні, напружуючи м’язи спини та попереку, опустіться. Повторіть 6–8 разів.

В.п.: лежачи на спині, руки за головою. Одне коліно зігніть, підтягніть до грудей, розпряміть, опустіть. Повторіть вправу для кожної ноги 6–8 разів.

В.п.: лежачи на животі, долоні зігнутих у ліктях рук притиснуті до вух. Верхню половину тіла плавно підніміть вгору, затримайтеся, опустіться у вихідне положення. Повторіть 5–7 разів.

В.п.: лежачи на животі, долоні зігнутих у ліктях рук впираються в підлогу на рівні грудей. Верхню частину тіла підніміть вгору, прогніть і повільно опустіться. Повторіть 6–8 разів.

Стоячи навкарачки, «походіть» ліктями по підлозі вперед-назад. Спину при цьому намагайтеся тримати рівно. Повторіть 4–6 разів.

Стоячи навкарачки, колінами переміщайтеся по підлозі вправо-вліво. Повторіть 4–6 разів.

Ірина КАДЧЕНКО.