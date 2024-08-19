Тривалі відключення світла через ворожі обстріли енергетичних об’єктів — випробування не з простих. Попереду зима, а отже, може бути ще складніше. Впоратись із цим викликом допоможе чимало сучасних приладів. Розповім, як я виходив із ситуації ще позаминулої зими.

ФОКУС — НА ДОСТУПНІСТЬ

Можна довго говорити про необхідність встановлення у домогосподарствах сонячних батарей чи перетворювачів струму — інверторів. Але давайте будемо відвертими: все це потребує великих капіталовкладень, а отже, недоступне для більшості українців. Багато хто вже придбав генератор. Із одного боку, це вихід, а з іншого, й сам генератор, і його обслуговування теж влітають у копійку. Якщо, приміром, для роботи побутового 3-кіловатного доводиться спалювати пального приблизно на 100 грн за годину, то зайвий раз подумаєш, а чи варто воно того. Тож більшість людей обходиться вельми бюджетними способами освітити чи опалити будинок. Особисто я торік вимушено зробив єдине суттєве капіталовкладення — утеплив будинок пінопластом соткою, причому навіть не оздоблював, а лише поштукатурив поверхню. Дім опалюю електрикою, газу нема, тому при тривалих відключеннях світла він швидко охолоджувався. Отже, довелося утеплити.

Дякувати Богу, є невеличка піч, але вона опалює лише дві крихітні кімнатки. На печі — варильна поверхня, на сьогодні це теж дуже важливо. Якщо не маєте печі, подбайте бодай про невеличку буржуйку. Встановлювати її в багатоквартирних будинках не можна, але там зазвичай є централізоване опалення. Буржуйку встановлюють із дотриманням усіх правил безпеки!

Також хорошим варіантом буде встановлення у приватних будинках газового конвектора з можливістю роботи від балонного газу. Конвектор коштує близько 8–9 тис. грн. Композитний газовий балон — від 4 тис. грн.

ЯК ЇЖУ ГОТУВАТИ І ЗБЕРІГАТИ

Окрема проблема — холодильники. Якщо не маєте генератора чи інвертора, найкраще, що можна робити, — не відкривати холодильники під час відключень. Те саме стосується і морозильних камер. Холодильники з хорошим ущільнювачем тримають холод досить довго.

Якщо у вашому домі електроплита, раджу запастися принаймні портативною газовою туристичною плиткою. Так, вона зазвичай одноконфорочна, та й балончика до неї надовго не вистачає. Однак таке рішення, по-перше, дуже бюджетне (ціна плитки від 1 тис. грн, балона — від 100 грн), по-друге, дозволить без проблем приготувати вечерю чи закип’ятити воду під час відключень. Крім того, її легко перемістити з місця на місце. Одного балона до такої плитки зазвичай вистачає на 3 год. горіння.

Якщо родина велика — для приватної садиби краще придбати стаціонарну газову (від 1 тис. грн) плиту та балон до неї. Компактну модель на 2 конфорки без духової шафи можна розмістити на робочій поверхні кухні. Балон із міркувань безпеки виносять у прибудову за межі житлових зон. Раджу обрати композитні балони, вони ультралегкі, стійкі до корозії, довговічні, набагато легші за металеві, мають привабливий дизайн.

ВІД ЧОГО «ПІДКУРИТИ»

Прилад, без якого дійсно важко обійтись під час відключень, — повербанк (переносна зарядка). Коштує від 900 грн, однак краще віддати перевагу більш потужним моделям. Існують із вбудованою сонячною батареєю. Також звертайте увагу на гарантію. Зараз деякі продавці, користуючись високим попитом на ці прилади, дають на них гарантію 2–4 тижні. В жодному разі не погоджуйтесь на це. Попри ажіотаж, асортимент повербанків нині широкий, тож купуйте там, де гарантія щонайменше 1 рік.

ПОРТАТИВНА ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ

Від такої станції можуть одночасно заряджатися та живитися телефони, ноутбуки, роутери, лампи, мініхолодильники, телевізори. Такі пристрої відносно компактні, мають різну ємність і типи роз’ємів: USB і розетки. Порівняно з генераторами безшумні та екологічно чисті. Водночас генератори не треба заряджати, їх потужності вистачить для освітлення житла та роботи більшості приладів.

Однак портативні зарядні станції досить недешеві. І чим потужніша така станція, тим дорожча. Ціни на них можуть починатися від 3,5 тис. грн (найпростіші) і сягати кількох сотень тисяч гривень. Заряджається станція від розетки і навіть від сонячних панелей. Попри високі ціни, попит на них зараз шалений.

А ЩО З ОСВІТЛЕННЯМ?

Під час минулих відключень ми почали масово закуповувати свічки. Та от біда, що світла вони майже не дають. Тож краще звернути увагу на більш сучасні освітлювальні прилади. До того ж свічки дуже пожежонебезпечні, а ще відкрите полум’я швидко випалює кисень у приміщенні.

В умовах відключень світла особливого значення набули лампи та ліхтарі на батарейках. Про запас батарейок варто подбати заздалегідь. Краще віддати перевагу моделям світильників, розрахованим на батарейки АА й ААА — вони найпоширеніші та найдешевші. Та все ж краще запастися акумуляторними батарейками багаторазового використання та заряджати їх, щойно з’явиться світло.

Прилади з використанням світлодіодів (LED) споживають менше енергії, що робить їх ефективнішими за умов відключення електрики. У продажу є лампи, ліхтарі, світлодіодні стрічки і навіть гірлянди. Такі прилади бувають акумуляторні та на батарейках. LED-лампи з вбудованими акумуляторами мають вигляд звичайних лампочок, в їхньому корпусі розташований літій-іонний акумулятор. Ці лампи не нагріваються, а їхнього заряду вистачає до 5 год. роботи.

Хорошим варіантом будуть світильники та ліхтарі із сонячними батареями, які заряджаються від сонячного світла. Батарея в них слугує акумулятором, що накопичує сонячну енергію вдень і віддає вночі. Однак вони ефективно працюють лише тоді, коли яскраво світить сонце. Дехто за старим звичаєм вдається до гасових і олійних ламп, але вони пожежонебезпечні, бо мають відкрите полум’я.

Якщо потрібно багато пересуватись, особливо у дворі (порати в темряві худобу, вигулювати собаку тощо), то просто не обійтися без налобних ліхтарів.

Це далеко не повний перелік видів освітлювальних приладів, які зарадять при відключеннях світла. Важливо, що велика частина з них досить бюджетні. Приміром, підвісний світильник у вигляді невеличкої люстри з вбудованим акумулятором я придбав за 250 грн.

Василь ГЕРАСИМОВ.