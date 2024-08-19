Кекс із маком — він виходить просто неймовірно смачним, ніжним і м’яким. Мак для цього кексу запарювати й молоти не потрібно — саме у природному вигляді він віддає найбільше свого смаку. Розм’якшитися встигає за час випікання кексу.

Тісто:

3 столові ложки маку

200 г цукру

100 г вершкового масла

3 середні яйця

100 г сметани

300 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

дрібка ваніліну

чверть чайної ложки солі

цедра 1 лимона

Глазур:

4–5 столових ложок цукрової пудри

1–2 столові ложки соку лимона

Масло попередньо дістати з холодильника, щоб стало м’яким. Викласти масло в миску, всипати цукор, сіль і ваніль. Збити міксером на пишну білу масу. По одному ввести яйця, добре збиваючи після кожного. Додати сметану, швидко збити міксером. Борошно змішати з розпушувачем, поступово всипати в тісто, збиваючи міксером. Всипати мак, додати цедру, розмішати ложкою, щоб рівномірно розподілилися.

Форму для кексу змастити олією. Вилити тісто, розрівняти. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40–45 хв. Готовий кекс дістати з форми та дати охолонути.

Для глазурі в миску всипати пудру, поступово влити сік лимона. Якщо занадто густо — додайте ще соку, дуже рідко — цукрову пудру. Готова глазур має широкою стрічкою сповзати з ложки. Змастити кекс лимонною глазур’ю, дати застигнути хвилин 10–15.