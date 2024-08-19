Кекс із маком — він виходить просто неймовірно смачним, ніжним і м’яким. Мак для цього кексу запарювати й молоти не потрібно — саме у природному вигляді він віддає найбільше свого смаку. Розм’якшитися встигає за час випікання кексу.
Тісто:
- 3 столові ложки маку
- 200 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 3 середні яйця
- 100 г сметани
- 300 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- дрібка ваніліну
- чверть чайної ложки солі
- цедра 1 лимона
Глазур:
- 4–5 столових ложок цукрової пудри
- 1–2 столові ложки соку лимона
Масло попередньо дістати з холодильника, щоб стало м’яким. Викласти масло в миску, всипати цукор, сіль і ваніль. Збити міксером на пишну білу масу. По одному ввести яйця, добре збиваючи після кожного. Додати сметану, швидко збити міксером. Борошно змішати з розпушувачем, поступово всипати в тісто, збиваючи міксером. Всипати мак, додати цедру, розмішати ложкою, щоб рівномірно розподілилися.
Форму для кексу змастити олією. Вилити тісто, розрівняти. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40–45 хв. Готовий кекс дістати з форми та дати охолонути.
Для глазурі в миску всипати пудру, поступово влити сік лимона. Якщо занадто густо — додайте ще соку, дуже рідко — цукрову пудру. Готова глазур має широкою стрічкою сповзати з ложки. Змастити кекс лимонною глазур’ю, дати застигнути хвилин 10–15.
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