Аби передбачити випадки кібершпигунства, спрямованого на викрадення особистих даних з телефонів користувачів, ознайомлення з повною історією листування, яка зберігається в месенджерах, а також здійснення відправки без відома власників шкідливих посилань/вкладень, фішингових повідомлень зі шкідливим програмним забезпеченням або дезінформаційних повідомлень у чати іншим користувачам, Мін’юст підготував рекомендації з безпечного користування месенджерами Signal, WhatsApp, Telegram.

Signal

Рекомендуємо періодично перевіряти інші активні сесії вашого Signal-акаунту та закривати підозрілі чи невідомі. Перевірити це можете таким чином: натиснути на піктограму акаунту та перейти в розділ «Привʼязані пристрої».

Також у меню «Конфіденційність» увімкніть пункти «Приховувати екран в перемикачі застосунків», «Блокування екрану» та встановіть затримку на блокування екрану на 1 хв. Крім того, для користувачів IOS рекомендується вимкнути пункт «Показувати виклики у розділі «Недавні».

У пункті меню «Обліковий запис» увімкніть пункт «Блокування реєстрації» для унеможливлення використання вашого номера для повторної реєстрації акаунту в Signal та доступу до ваших повідомлень.

При отриманні повідомлення від невідомого номера з файлом чи посиланням наполегливо рекомендуємо не відкривати файли, не зберігати їх на пристрій і не переходити за підозрілими посиланнями.

WhatsApp

Для безпечного користування WhatsApp налаштуйте двофакторну автентифікацію. Для цього перейдіть у «Параметри» та меню «Обліковий запис». При переході в меню «Двоетапна перевірка», керуючись підказками застосунку, налаштуйте двофакторну автентифікацію (необхідно буде вказати шестизначний пароль та електронну пошту).

Варто періодично перевіряти пристрої, на яких авторизовано ваш акаунт WhatsApp в меню «Підключені пристрої», а також в меню «Обліковий запис», перейшовши в розділ «Безпека». Пропонуємо увімкнути функцію «Показувати сповіщення системи безпеки».

При отриманні повідомлення від невідомого номера з файлом чи посиланням наполегливо рекомендуємо не відкривати файли, не зберігати їх на пристрій і не переходити за підозрілими посиланнями.

Telegram

У вказаному месенджері також варто налаштувати двофакторну автентифікацію. Для цього перейдіть до розділу «Параметри», в меню «Приватність і безпека» оберіть «Двоетапна перевірка». Буде запропоновано встановити пароль та електронну пошту для його відновлення. Встановлюйте складний пароль (більше 8 символів, великі та малі літери, символи, цифри) та не створюйте пароль, який вже використовуєте в іншому месенджері, соціальній мережі чи електронній пошті. Також у цьому ж меню встановіть налаштування, щоб ваш номер телефону не відображався нікому, а також автоматичне видалення акаунту після місяця відсутності.

Періодично перевіряйте меню «Пристрої» на наявність невідомих вам пристроїв, з яких може бути авторизований ваш акаунт. Також рекомендується в меню «Дані та сховища» вимкнути автозавантаження медіа як через мобільну мережу, так і через Wi-Fi.

При отриманні повідомлення від невідомого номера з файлом чи посиланням наполегливо рекомендуємо не відкривати файли, не зберігати їх на пристрій і не переходити за підозрілими посиланнями.