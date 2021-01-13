Цей салат готують багато господинь, але можна додати щось новеньке, наприклад, замість майонезу зробити ароматну і легку заправку на основі апельсинового соку.
СОУС:
* 100 мл олії
* 1 апельсин
* чверть чайної ложки кориці
* по дрібці солі та меленого духмяного перцю
САЛАТ:
* 200 г крабових паличок
* 200 г рису
* 2 груші
* 150 г консервованої кукурудзи
* 20 г петрушки
* 50 г волоського горіха
Для соусу в окремому посуді розтерти олію з цедрою і соком апельсина, додати сіль, перець і корицю.
Рис відварити майже до повної готовності, але щоб залишився розсипчастим. Почистити груші, видалити серединку та нарізати шматочками. У миску викласти рис, груші, кукурудзу. Нарізати крабові палички, петрушку, подрібнити горіхи — також викласти в миску. Полити соусом.
Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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