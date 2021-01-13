Цей салат готують багато господинь, але можна додати щось новеньке, наприклад, замість майонезу зробити ароматну і легку заправку на основі апельсинового соку.

СОУС:

* 100 мл олії

* 1 апельсин

* чверть чайної ложки кориці

* по дрібці солі та меленого духмяного перцю

САЛАТ:

* 200 г крабових паличок

* 200 г рису

* 2 груші

* 150 г консервованої кукурудзи

* 20 г петрушки

* 50 г волоського горіха

Для соусу в окремому посуді розтерти олію з цедрою і соком апельсина, додати сіль, перець і корицю.

Рис відварити майже до повної готовності, але щоб залишився розсипчастим. Почистити груші, видалити серединку та нарізати шматочками. У миску викласти рис, груші, кукурудзу. Нарізати крабові палички, петрушку, подрібнити горіхи — також викласти в миску. Полити соусом.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.