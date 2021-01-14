Із 8 по 25 січня діятиме низка додаткових заборон, введених постановою Уряду №1236. Стосуватимуться вони низки сфер.

ТОРГІВЛЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ



У ці дні забороняється приймати відвідувачів у ресторанах, кафе та барах. Заклади громадського харчування зможуть працювати на винос і здійснювати адресну доставку замовлень.

Крім того, забороняється приймання покупців у непродовольчих магазинах, а також робота непродовольчих ринків та ярмарків. Реалізація товарів непродовольчими магазинами може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Можуть працювати та приймати покупців магазини, понад 60 відсотків площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Дозволяється також торгівля пальним.

Торговельні центри мають припинити приймати відвідувачів. Лише за наявності окремого входу магазини, які розміщені в ТРЦ, зможуть здійснювати торгівлю дозволеною групою товарів.

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення.

Можуть працювати фінансові установи, заклади та підприємства, що надають фінансові послуги і здійснюють діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, також оператори поштового зв’язку.

Можна провадити медичну та ветеринарну практику.

Дозволена діяльність автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Робота готелів дозволяється, але зони спільного харчування у них працюватимуть лише із 6:00 до 11:00.

КУЛЬТУРА, ДОЗВІЛЛЯ, СПОРТ



Із 8 по 24 січня забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших розважальних закладах.

Також забороняється діяльність культових споруд і приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів до 1 особи на 5 кв.м. Забороняється проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Забороняється приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах. Заборона не стосується спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

ОСВІТА

Забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної та спеціальних закладів освіти.

Заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі.

У звичайному режимі продовжать роботу лише дитячі садочки.

ТРАНСПОРТ

Громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі — мають здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

Під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено.

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА СТРУКТУРИ



Державним установам і структурам рекомендовано максимально перевести роботу в дистанційний режим.

Центри надання адміністративних послуг

надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги.

Зокрема:

1) видачу готового паспорта громадянина України у формі ID-картки;

2) видачу паспорта громадянина України в разі вклеювання фотокартки;

3) повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

4) видачу готового дозволу на працевлаштування;

5) комплексну послугу при народженні дитини:

свідоцтво про народження дитини;

отримання соціальної допомоги;

реєстрація місця проживання дитини;

посвідчення багатодітної сім’ї;

6) дозвіл на працевлаштування іноземців;

7) інші адміністративні послуги, у невідкладних випадках, які підтверджуються відповідними документами.

Заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; на вулицях — без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів та обмежень здійснюють Нацполіція, Держпродспоживслужба та «Муніципальна охорона». Недотримання протиепідемічних обмежень є адміністративним правопорушенням та загрожує штрафом.