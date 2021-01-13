Справді, в кімнатних умовах можна виростити майже всі «заморські» плоди, що містять кісточки. Інша річ, що далеко не всі з них цвістимуть, а тим більше плодоноситимуть. Утім, отримати гарне екзотичне деревце чи кущик – це вже, погодьтесь, непогано. Однак цим рослинам треба створити відповідні умови, адже більшість – вихідці з тропіків.

Із кісточки хурми виросте потужна рослина, однак із плодоношенням все буде не так просто. Кісточку обирають із добре достиглого смачного фрукта. Якщо не зовсім достиг, можна покласти на кілька днів у тепле приміщення. Далі кісточку виймають, добре промивають і просушують. На добу замочують у слабкому розчині марганцівки для знезараження. У неї тверда оболонка. Щоб швидше проросла, застосовують так звану скарифікацію, тобто за допомогою наждачного паперу або пилочки для нігтів підпилюють її реберця.

Можна перед посадкою проростити. Для цього обгортають вологою ватою або ганчіркою, кладуть у целофановий пакет і поміщають у тепле місце. Час від часу пакет розкривають і перевіряють, щоб кісточка не запліснявіла. Щойно проросте, «оселяють» у горщик.

Висаджують у легку ґрунтосуміш, поставивши на ребро і заглибивши на 2 см. Субстрат можна приготувати з торфу та піску, взятих у рівних частинах. На дно горщика насипають шар дренажу, бо застій вологи може спровокувати появу кореневої гнилі. Якщо висаджують непророслу кісточку, горщик накривають плівкою або склом для парникового ефекту. Ставлять у світлому місці з температурою 22 градуси. Субстрат у процесі проростання має бути постійно вологим. Як з’являться паростки, накриття знімають. На верхівці паростка може залишитись оболонка кісточки. Її обов’язково потрібно зняти, намагаючись не пошкодити листочки, щоб не заважала росту сіянця.

Розміщують горщик із рослиною у добре освітленому місці. Хурма потребує постійних поливів та обприскувань. Двічі на місяць підживлюють комплексними мінеральними добривами. А ще їй потрібна холодна зимівля, бо в цей період відпочиває. Такі умови необхідні для успішного плодоношення. Щоб підготувати рослину до відпочинку, в середині осені скорочують поливи та припиняють підживлення. Незабаром листя пожовкне та опаде, однак не варто непокоїтись. У цей час вазон краще розмістити в прохолодному місці з температурою близько 5 градусів, час від часу злегка поливаючи. У лютому–березні його заносять у тепле приміщення та починають регулярно поливати.

Молоді саджанці ростуть дуже швидко. До 5 років рослину пересаджують раз на рік у лютому–березні, опісля – раз на 2–3 роки. Хурма виростає до чималих розмірів, тому пагони потрібно регулярно прищипувати. Перший раз – коли досягне висоти 30 см. У цьому місці почнуть формуватись два нові паростки. Їх також прищипують, коли виростуть до 20–25 см. Із часом деревце сягне 1,5–2 м у висоту. Щороку його потрібно продовжувати формувати.

Зацвісти може лише через 4–6 років. Однак, щоб мати смачні плоди, краще щепити на вирощений з кісточки екземпляр пагінець плодоносної рослини, хоча знайти таку буває непросто. Навіть якщо на деревці утвориться зав’язь, може з часом опадати через відсутність запилення, якщо сорт не самозапильний. Та дізнатись про це, просто купивши плід у магазині, звісно, неможливо. Влітку хурму корисно виносити на свіже повітря.

У будь-якому разі, спробуйте виростити хурму з насіння. Сам процес споглядання за тим, як розвивається рослина, дуже цікавий. Особливо ж – з онучкою!

Лідія ГЕРАЩЕНКО.