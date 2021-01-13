Після Нового року ми традиційно обіцяємо собі почати нове життя й стати більш здоровими, стрункими та спортивними. Але якщо в молодості порушення подібних обіцянок обходиться без наслідків, то з віком, щоб залишатися у формі, дійсно важливо дотримуватися певних правил. Топ-7 секретів здоров’я й активного життя для читачів «Порадниці» розкрив терапевт Дмитро БАРАБАНОВ.

Будьте активними і спортивними. Чим раніше зрозумієте, що рух — це життя, тим довше будете моложавими й стрункими. Знайдіть вид фізичної активності до душі й займайтеся ним якомога частіше. Для більш підготовлених підходять тренажерний зал, пробіжки, бадмінтон, настільний теніс. Практично не мають протипоказань плавання, танці, пілатес, їзда на велосипеді. Нарешті, просто ходіть пішки 2–3 км на день, робіть вранішню зарядку й не користуйтеся ліфтом.

Тренуйте пам’ять. Після 50-ти починається природне вікове зниження пам’яті. Але не панікуйте: пам’ять, як і м’язи, можна ефективно тренувати — в цьому допоможе активна розумова діяльність і здоровий спосіб життя. Більше читайте, розгадуйте кросворди, вчіть напам’ять вірші або іноземні слова. Корисні й заняття рукоділлям, робота на комп’ютері, гра в шахи та на музичних інструментах. Також для хорошої пам’яті й уважності важливі повноцінний сон і прогулянки на свіжому повітрі.

Пийте воду. Парадоксально, але факт: цим простим правилом ми нехтуємо роками, не випиваючи необхідні організму 1,5–2 л на день. Між тим, саме завдяки воді наша шкіра залишається пружною й еластичною, суглоби — рухливими, а мозок і всі внутрішні органи повноцінно функціонують. Тому, якщо не хочете «всохнути» завчасно — перегляньте свій питний режим.

Змініть раціон. У зрілому віці функції травної системи знижуються і їй стає важко перетравлювати шкідливу та важку їжу — починається набір ваги і проблеми з шлунково-кишковим трактом. Щоб уникнути цього, відмовтеся від фаст-фуду, мінімізуйте споживання тваринних жирів, «швидких» вуглеводів, солі й цукру. Їжте більше овочів і фруктів, морської риби, яєць, кисломолочних продуктів, зелені, горіхів, бобових. М’ясо корисне, але не частіше двох разів на тиждень. Бажано знизити й загальну калорійність раціону.

Проходьте медичний профогляд. Мінімум раз на рік навіть без скарг на самопочуття здавайте аналізи крові й сечі, дізнавайтесь свій рівень холестерину та глюкози в крові, робіть флюорографію, ЕКГ, УЗД внутрішніх органів. Крім консультації сімейного лікаря, чоловіки мають регулярно відвідувати уролога, жінки — гінеколога та мамолога. Також, незалежно від статі, необхідний візит до окуліста з обов’язковим вимірюванням внутрішньоочного тиску (щоб вчасно виявити розвиток глаукоми — основної причина сліпоти). На особливому контролі тримайте хронічні й спадкові захворювання: цукровий діабет, атеросклероз, гіпертонію, артрит тощо.

Позбавтеся шкідливих звичок. Про шкоду нікотину й зловживання алкоголем сказано так багато, що не будемо повторюватися. Якщо ви не ворог своєму організму, просто киньте курити, а зі спиртного зрідка дозволяйте собі лише келих червоного сухого вина. У невеликих кількостях воно покращує роботу серця й судин, має антиоксидантний і протизапальний ефект.

Вимірюйте артеріальний тиск. Якщо ваш вік 50+, варто купити додому тонометр і контролювати показники артеріального тиску. Гіпертонія небезпечна тим, що часто розвивається непомітно й може привести до таких грізних ускладнень, як інфаркт міокарда, інсульт, тромбоз, ниркова та серцева недостатність. За це медики навіть називають хворобу «невидимим убивцею». У той же час, якщо лікування розпочато вчасно, в більшості хворих гіпертонія успішно піддається корекції.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.