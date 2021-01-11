Дуже смачна одеська страва — биточки, які готують буквально з будь-якої риби (дрібної, великої, дорогої та дешевої). В цьому рецепті цьому риба не подрібнюється на фарш, як у котлетах, а нарізається середніми шматочками (так краще збережеться її натуральний смак). Потім риба змішується з цибулею та кляром, а на сковороді з цього складу формуються биточки.

* 2 тушки риби (близько 0,5–0,6 кг)

* 1 яйце

* чайна ложка готової гірчиці

* 100 г борошна

* середня цибулина

* 150 мл води

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

* олія (для смаження)

Рибу розібрати на філе (це може бути хек, мерлуза, скумбрія або свіжий (не солоний) оселедець). Нарізати її кубиками по 2 см. Шматочки посолити. Для кляру яйце злегка збовтати, влити воду та поступово всипати борошно. Добре перемішати, щоб кляр став однорідним і без грудочок. Додати до нього гірчицю — вона надасть пікантності, сіль, перець. Цибулю нарізати великими кубиками — вона зробить биточки соковитішими (навіть якщо риба суха, мерлуза, наприклад). Трохи її пом’яти, щоб пустила сік і пом’якшилася. Додати в кляр. Викласти шматочки риби. Все добре перемішати, щоб кляр огортав рибу та цибулю. Викладати на сковороду масу столовою ложкою в формі оладок, захоплюючи і рибу, і цибулю. Смажити на олії на середньому вогні з обох сторін до рум’яної скоринки (по 4 хв.). Щоб позбутися зайвого жиру, викладати готові биточки на паперовий рушник.

Одеса — портове місто, дрібної рибки в морі було завжди багато. Смажити таку довгенько, ось її-то й пускають одеські господині на биточки. Відрізають тільки голову та хвіст, готують з хребтом і без. Якщо рибка дуже дрібна, то хребет не видаляють, в ньому багато фосфору, що дуже корисно. Можна використовувати тюльку, мойву, сардину. У биточки також додають зелену цибулю, кріп, петрушку.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.