22 грудня оперативний штаб МОЗ із вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом із експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ, інформують у Центрі.

Мета цього плану — протягом 2021—2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України (20 млн людей). Буде вона добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб.

План оновлюватимуть кожні два тижні, аби відповідав реальній ситуації. Етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин — цю частину оновлюватимуть постійно.

Затверджено 4 етапи вакцинації населення:

1) січень—квітень 2021 року — люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень—червень — із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;

3) червень—вересень — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.