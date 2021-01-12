Яким чином ми визначаємо, що корисне для нас, а що не дуже? Чи пам’ятаємо, що «Не все корисне, що до рота полізло»? Чи вміємо, врешті-решт, слухати й чути свій організм? Сподіваюсь, мої поради допоможуть вам отримувати від їжі користь і задоволення.
- «На колір і смак — друзів брак!», і не буде трагедії, якщо в одній родині різні смаки. Так буває.
- Не примушуйте когось вживати страви, які вам до вподоби. Також не піддавайтеся на вмовляння когось «з’їсти ще шматочок, випити ще ковточок», якщо вам це не подобається.
- З 3 год. ночі до 15 дня в організмі переважають біохімічні процеси, які найкраще розщеплюють білково-протеїнову їжу. Найкращі години для вживання такої їжі залежать від сходу Сонця: о 7–9 ранку.
- З 15 год. поточної доби до 3 год. ночі наступної доби в організмі потужно діють процеси, що розщеплюють жири та вуглеводи. Отже, найкращий період для вживання такої їжі залежить від заходу Сонця: о 18–20 год.
- Ніколи не їжте, коли втомлені, в поганому настрої, гніві тощо. Негативні, чорні емоції перетворять їжу на руйнівну силу.
- Перш ніш сідати до столу, недостатньо лише вимити руки. Звільніть свою голову від негарних думок і налаштуйтесь на приємне.
- Заздалегідь подумайте, де і в компанії з ким, чи на самоті, збираєтеся їсти. Краще обідати самому, чим будь з ким.
- Обідній стіл — не місце для розбору польотів, з’ясування стосунків, поведінки чи обговорення шкільних оцінок тощо.
- Шануйте себе: будь-яка трапеза має бути довшою за 20 хв.: лише за цієї умови можливе насичення жувальних центрів у корі головного мозку, які відповідають за відчуття голоду.
- Мінімум півтори, максимум дві години має бути інтервал між вживанням їжі. Це необхідно для безперервної подачі енергії у головний мозок і своєчасного відтоку жовчі із жовчного міхура.
- Під час їжі не запивайте. Запивати — означає розбавляти концентрацію шлункового соку, збільшувати навантаження на травну систему і час на травлення їжі.
- Не обмежуйте питний режим, особливо в спеку. Газовані та солодкі напої, консервовані соки — то майбутня небезпека здоров’ю. Найкраще — соки щойно вижаті!
- Прокидайтеся за 9–10 хв. до сходу Сонця за місцевим часом, коли активність ферментів і білків крові найвища.
- Найкорисніший час для повного відновлення сил під час сну: плюс-мінус дві години від півночі за місцевим часом. Не спати у цей період доби — означає випробування для шлунка «звірячим апетитом» і порушення харчувального режиму.
- Пам’ятайте про свою талію і не робіть шлунок безрозмірним — привчіть його з’їдати стільки, скільки вміщується на долоні однієї руки.
Олександр ШИМКО, заслужений тренер України зі спортивної ходьби, автор книги з індивідуального харчування «Їсти, щоб жити, чи навпаки?»
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