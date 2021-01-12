Яким чином ми визначаємо, що корисне для нас, а що не дуже? Чи пам’ятаємо, що «Не все корисне, що до рота полізло»? Чи вміємо, врешті-решт, слухати й чути свій організм? Сподіваюсь, мої поради допоможуть вам отримувати від їжі користь і задоволення.

«На колір і смак — друзів брак!», і не буде трагедії, якщо в одній родині різні смаки. Так буває. Не примушуйте когось вживати страви, які вам до вподоби. Також не піддавайтеся на вмовляння когось «з’їсти ще шматочок, випити ще ковточок», якщо вам це не подобається. З 3 год. ночі до 15 дня в організмі переважають біохімічні процеси, які найкраще розщеплюють білково-протеїнову їжу. Найкращі години для вживання такої їжі залежать від сходу Сонця: о 7–9 ранку. З 15 год. поточної доби до 3 год. ночі наступної доби в організмі потужно діють процеси, що розщеплюють жири та вуглеводи. Отже, найкращий період для вживання такої їжі залежить від заходу Сонця: о 18–20 год. Ніколи не їжте, коли втомлені, в поганому настрої, гніві тощо. Негативні, чорні емоції перетворять їжу на руйнівну силу. Перш ніш сідати до столу, недостатньо лише вимити руки. Звільніть свою голову від негарних думок і налаштуйтесь на приємне. Заздалегідь подумайте, де і в компанії з ким, чи на самоті, збираєтеся їсти. Краще обідати самому, чим будь з ким. Обідній стіл — не місце для розбору польотів, з’ясування стосунків, поведінки чи обговорення шкільних оцінок тощо. Шануйте себе: будь-яка трапеза має бути довшою за 20 хв.: лише за цієї умови можливе насичення жувальних центрів у корі головного мозку, які відповідають за відчуття голоду. Мінімум півтори, максимум дві години має бути інтервал між вживанням їжі. Це необхідно для безперервної подачі енергії у головний мозок і своєчасного відтоку жовчі із жовчного міхура. Під час їжі не запивайте. Запивати — означає розбавляти концентрацію шлункового соку, збільшувати навантаження на травну систему і час на травлення їжі. Не обмежуйте питний режим, особливо в спеку. Газовані та солодкі напої, консервовані соки — то майбутня небезпека здоров’ю. Найкраще — соки щойно вижаті! Прокидайтеся за 9–10 хв. до сходу Сонця за місцевим часом, коли активність ферментів і білків крові найвища. Найкорисніший час для повного відновлення сил під час сну: плюс-мінус дві години від півночі за місцевим часом. Не спати у цей період доби — означає випробування для шлунка «звірячим апетитом» і порушення харчувального режиму. Пам’ятайте про свою талію і не робіть шлунок безрозмірним — привчіть його з’їдати стільки, скільки вміщується на долоні однієї руки.

Олександр ШИМКО, заслужений тренер України зі спортивної ходьби, автор книги з індивідуального харчування «Їсти, щоб жити, чи навпаки?»