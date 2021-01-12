У такому вбранні будь-яка пляшка вина або шампанського виглядатиме по-особливому. Шапочка і шарфик в’яжуться гачком зовсім просто та швидко, буквально за дві години, але обов’язково додадуть затишок і необхідний антураж в зимові свята. Крім того, одягнута таким чином пляшечка буде чудовим подарунком для рідних, друзів або сусідів. Опис роботи розрахований на пряжу середньої товщини та гачок №1,6.

Шарфик. Наберіть необхідну довжину з повітряних петельок (міряйте по пляшці, в даному випадку шарфик зав’язується подвійним обертом — 22 см, але можна, звичайно, зв’язати його коротшим). Червоною ниткою в кожну петлю в’яжіть стовпчиками без накиду (1-у петлю ряду замінюйте на 2 повітряні петлі). У 2-му ряду змініть нитку на білу, 3-й ряд в’яжіть червоною пряжею. Зробіть з обох боків шарфика по три китички. Для однієї китички відріжте 2 нитки по 6 см, складіть навпіл і за допомогою гачка простягніть крізь короткий край, затягніть петельку. Чергуйте червону та білу китички. Кінчики підріжте.

Шапочка. Зв’яжіть 4 повітряні петлі і з’єднайте їх у коло.

1 ряд: 2 повітряні петлі підйому, зв’яжіть 10 стовпчиків без накиду в коло.

2 ряд: 2 повітряні петлі підйому, зв’яжіть по 2 стовпчики без накиду в кожну петлю попереднього ряду.

3 ряд: 2 повітряні петлі підйому, по 1 стовпчику без накиду в кожну петлю попереднього ряду.

4 ряд: в’яжіть аналогічно 3-му ряду.

5 ряд: в’яжіть аналогічно 3-му ряду, але пряжею білого кольору.

6-8 ряди: в’яжіть аналогічно 3-му ряду пряжею червоного кольору.

Маленький помпон. Для його виготовлення найзручніше пристосувати виделку з 4 зубчиками. Зробіть на виделці 10–12 витків, перев’яжіть їх посередині, пропустивши нитку, що скріплюватиме, між двома зубцями виделки. Розріжте пучок з обох боків, розпушіть помпон, за необхідності підріжте, пришийте до шапочки.

Діана ШЕПЕЛЬ.