Мені з дитинства прикро було спостерігати, як після свят зелену красуню просто викидають на смітник. Однак зараз знаю, як її можна використати. Також багато читаю про те, що за кордоном так бездумно, як у нас, ялинки не викидають, а опалюють будинки, виготовляють дрібні предмети, роблять компост.

Отже, що пропоную зробити? У хвої міститься багато корисних елементів. Це прекрасна мульча. Зберіть гілочки, просушіть і поскладайте в полотняні мішечки. Хвоя затримає вологу в ґрунті, не дасть проростати бур’янам, а ще виділяє фітонциди (корисні речовини, які вбивають хвороботворні бактерії), завдяки чому має бактерицидні та дезінфікуючі властивості. Ці фітонциди не до вподоби багатьом шкідникам городу. Тож мульча з хвойних голочок – хороший захист від шкідників. Дуже любить її садова суниця, цибуля, салат та інші вологолюбні культури. Ягоди садової суниці захистить від бруду та захворювання різними гнилями. Серед шкідників, яким хвоя особливо не до смаку, – слимаки.

Є відомості, що така мульча підкислює землю. Однак якщо це й так, то в дуже незначних кількостях, що ніяк не нашкодить рослинам. Дружина мульчує хвоєю свої квіти, які люблять кислий ґрунт: гортензію та рододендрон. А ще вона дуже корисна для троянд. Цей секрет дружині колись порекомендували, й тепер її троянди завжди добре ростуть. По жмені хвої кладу в лунки при посадці картоплі. А ще додаю трішки деревного попелу. Таке ложе створить для неї хороший повітряний дренаж, відлякає дротяника та ведмедку. Готую і цілющий настій: 1–1,5 кг хвої настоюю у 10 л гарячої води, а після охолодження обприскую плодові насадження від яблуневої плодожерки, вогнівки та інших шкідників. Починаю обробки на початку цвітіння і роблю тричі з тижневими перервами. Або ж 2 кг хвої заливаю 10 л гарячої води, настоюю протягом тижня у темному місці. Перед використанням розбавляю водою 1:3 та застосовую проти попелиці та мідяниць. Непогані результати такий настій дає й у боротьбі з хрестоцвітою блішкою та як профілактика фітофтори на помідорах. Аби розчин краще прилипав, на 10 л рідини додаю 40 г тертого господарського мила.

Завдяки значному вмісту корисних речовин з хвої виходить хороше добриво, особливо для картоплі та помідорів. Можна просто поливати рослини настоєм або зробити так: хвою змішати із золою 2:1, прокип’ятити в невеликій кількості води, профільтрувати та розбавити водою 1:5. Зола сама по собі є хорошим добривом, а ще нейтралізує ефект підкислення ґрунту.

Хвою закладаю також у компост. Та оскільки перепріває повільно, потрібно змішувати з іншою органікою. То чи варто викидати таке корисне деревце?

Михайло КОРНІЙЧУК. Запорізька обл.