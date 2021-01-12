Секретний інгредієнт в цьому десерті — морська сіль, адже вона є природним підсилювачем смаку. Спробуйте це печиво на контрасті.

* 270 г борошна

* 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю

* 1 чайна ложка соди

* 160 г вершкового масла

* 235 г цукру

* 1 чайна ложка ванільного цукру

* 1 яйце + 1 жовток

* 2 столові ложки арахісової пасти (або подрібненого смаженого арахісу)

* 175 г чорного шоколаду

* 100 г солоних кренделів

* морська сіль для присипки

У ємності змішати сухі інгредієнти: крохмаль, сіль, соду та борошно. В окрему миску викласти розтоплене вершкове масло, яйце та жовток, цукор і ванільний цукор. Все перемішати. Додати арахісову пасту (або подрібнений арахіс). Змішати рідку та суху суміші. Додати тертий шоколад і подрібнені кренделі (просто розчавити їх руками). Добре вимісити тісто і покласти на 2 год. в холодильник. З тіста зліпити невеликі кульки, прикрасити крендельками і присипати морською сіллю. Викласти на деко. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 25 хв.

У програмі «Сніданок з 1+1» можете вчитися готувати разом з Русланом Сенічкін.