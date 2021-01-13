28 грудня 2020 року на засіданні Уряду схвалено постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483», якою зокрема було продовжено строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електроенергії (ПСО).

Постанову прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня 2021 року. Так, термін дії чинного механізму ПСО спливав 01.01.2021 і в разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до її різкого зростання — більш, ніж у 2,5 рази (близько 3,30 грн/кВт год).

Цією постановою визначено єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. Фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс).

Водночас залишено без змін коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії. Тож у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку, її ціна в нічний час буде на 50 відсотків меншою. Зміни в ПСО також дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня—березня 2021 року та сталу роботу енергетичних підприємств, на яких покладені спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів (НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго»).

Поряд із тим Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планує напрацювати удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електроенергії у 2021 році, на підставі якого Уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО.