Зимові візерунки, зв’язані з двох переплетень ниток, виходять теплими, дуже затишними та навіюють думки про засніжені ліси й затишні будинки.

Подбайте про теплі в’язані рукавички з красивим рисунком для себе або товсті в’язані шкарпетки внучатам, в них так приємно бігати по підлозі. А найбільш вдалі кольори до зимових візерунків будуть білий — колір снігу — на блакитному або червоному тлі.

Візерунок сніжинки зв’язаний лицьовою гладдю — в лицьових рядах — лицьові петлі, у виворітних — виворітні. При в’язанні слідкуйте за натягом вільних ниток, від цього залежить якість візерунка. І не забувайте періодично, через 2–3 петлі, переплітати з виворітного боку вільні нитки з робочою.

Рапорт візерунка становить 23 петлі в ширину та 19 рядів у висоту. На схемі наведені й лицьові, й виворітні ряди. Можете використовувати для створення орнаменту зі сніжинок або в’язати як окремий мотив.

Дуже затишний вигляд мають в’язані комплекти — шапочка, шарфик і рукавички із зображенням одного і того самого мотиву.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.