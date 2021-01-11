Римо-католики 13 січня згадують святого Іларія Піктавійського, єпископа з Пуатьє (Франція), який активно боровся з єресями в IV ст. Святий вважається вчителем Церкви через його внесок у розвиток вчення про Святу Трійцю.

Вірменська Церква 13 січня відзначає свято Наречення імені Господа Ісуса Христа. На восьмий день після народження традиція зобов’язувала не лише обрізати хлопчиків, але й надавати їм ім’я. Євангеліє розповідає, що ім’я «Ісус» було обране не випадково, а передане янголом, і перекладається як Спаситель.

Православні та греко-католики 13 січня згадують преподобну Меланію Римлянку. І саме цього дня водять Маланку. Меланія жила в Римській імперії на зламі IV–V ст. Вона походила із заможної родини, частину життя провела в монастирі та стала засновницею й меценаткою багатьох лікарень і монастирів.

Вірменська Церква 14 січня святкує Різдво святого Івана Хрестителя, якого ще називають Предтечею, бо він передував Христу і проповідував прихід Месії. Іван був сином священника Захарії та Елизавети. Саме за материнською лінією він був родичем Христа. Про народження Предтечі сповістив Захарії в храмі архангел Гавриїл. Коли літній Захарія не повірив словам архангела, то був покараний німотою аж до народження сина.

Православні та греко-католики 14 січня святкують Обрізання Господнє. Восьмого дня по народженні, за єврейським законом, хлопчики мали бути обрізані. Цю традицію пройшов і Христос. Те, що Ісус був обрізаний, для християн має свідчити, що Він, будучи Богом, коли народився, також став і Людиною. Також Церква вважає, що старозавітне обрізання було про образом новозавітного хрещення. Власне, апостол Павло називає хрещення «нерукотворним обрізанням». Юдеї через обрізання підтверджують свою приналежність до богообраного народу, а християни через хрещення стають частиною Церкви, Главою якої є Христос.

У цей день згадується і святий Василій Великий, який шанується як один із найвизначніших отців Церкви. Він був архієпископом у Малій Азії в IV ст. Розробив монаші правила, тож вважається одним із законодавців чернечого життя.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.