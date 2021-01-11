Не можна не погодитися з нашим першим у Новому році гостем стосовно того, що жити з оптимізмом, із усмішкою набагато легше. Саме так і йде по життю народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анатолій Гнатюк, із котрим напередодні говорили на порадницькій гостині й про це зокрема, а також

ПРО РІЗДВО У СЕРЦІ У мене від самого ранку, та ще й звечора, завжди піднесений, світлий, добрий настрій. І живе в душі надія — надія на добро, яке неодмінно переможе. І якось на душі так щемно, коли ота перша зірка з’являється на небі в Святвечір, і ми всі збираємося за столом, де неодмінно є 12 страв. Чи коли йдемо до храму, слухаємо церковний хор. Начебто перебуваєш у якомусь блаженному космосі добра, благодаті, й хочеться говорити про хороше або й навіть разом просто помовчати.

ПРО ОДРУЖЕННЯ З Оленою ми вчилися в театральному інституті імені Карпенка-Карого на паралельних курсах: вона — на театрального критика, а я — на актора. Ідеальний союз! Там і познайомилися, почали зустрічатися. Все були прекрасно, кохали одне одного. Але ж: молоді — дурні, як у народі кажуть, тому й часто сварилися. Відповідно, часто й мирилися. Ото після одного такого «миру» вирішили ми одружитися. Подали заяву, а тоді ж давали місяць на роздуми. Нам його вистачало, аби знову розсваритися, й до загсу, звісно, не потрапляли. А помирившись, знову подавали заяву. І так — тричі. Хтозна скільки б це тривало, аби не призвали мене на службу. Як повернувся, подали ми з Оленою заяву вчетверте. Уже не сварилися, були впевнені, що хочемо прожити все життя в парі. Відсвяткували весілля. Ось так і живемо — 33 роки в шлюбі.

ПРО БРАТА МИКОЛУ Багато в пам’яті цікавих, красивих випадків, коли ми один одному допомагали. Та найбільше гріє мене й досі така історія. У нас із Миколою різниця 12 років. І коли я був ще маленьким, а він уже парубкував, часто ходили до річечки, що протікала в нашому селі Немирівка, яка тоді видавалася мені великою рікою. Микола брав мене за руку, ми розганялися й разом перелітали через неї. Сам би нізащо не перескочив: і сил не вистачило б, і сміливості. Так і по життю тримаємо один одного за руку.

ПРО СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ «МРІЇ» Уже багато років співпрацюю з Академічним ансамблем пісню і танцю Державної прикордонної служби України, де начальником Василь Олексійович Неграй, художнім керівником Геннадій Іванович Синєок. Якось поверталися з мого сольного концерту в Приморську, де й ансамбль був задіяний, їдемо з Геннадієм Івановичем у поїзді, я й зізнався: так хочеться заспівати з живим колективом, чи не міг би підказати кількох музикантів? Він і каже: «А оркестр тобі не підійде?» — «Та й мріяти не міг?! Це ж щастя для будь-якого співака!» Отак і почали готувати мою сольну програму із оркестром ансамблю під його керівництвом, задіяли й балетну групу, якою керує Лілія Черноус. Великою насолодою та щастям було працювати з такими професіоналами. Мій сольний концерт «Мрії» — то розмова про життя: пісні про батьків, рідний край, війну, любов, розлуку, є невеличкі театральні сценки, багато гумору. А ще в карантин записали мій концерт уже на нашому Суспільному телебаченні, де прекрасні умови, хороша техніка, прекрасна режисерська робота Олега Пилипчука. Вдячний каналу за увагу до мене, моєї творчості.

ПРО ТВОРЧІСТЬ СИНА БОГДАНА Із задоволенням граю у виставах за його сценаріями, зокрема у «Кафе «Республіка» та «Украдена краса» в столичному театрі «Сузір’я», де керівником талановитий режисер і прекрасна людина Олексій Кужельний. Раніше багато їздили на гастролі. Коли карантин зупинив роботу, Богдан вигадав таку собі Театральну станцію в Інтернеті. Пише короткі казки і на своїй домашній кухні знімає відео, виставляє в ютуб. Я розповідаю казку, й одночасно готую цікаву страву. А нещодавно вийшли з цією програмою в онлайн. Цікавий був експеримент. Плануємо продовжити — вже з гостем, Сергієм Калантаєм, чудовим актором, моїм другом і кумом.

ПРО «ШЕЛЬМЕНКА-ДЕНЩИКА» І КОД УКРАЇНЦЯ Як на мене, в творі «Шельменко-денщик» закладено код українця, котрий за будь-якої ситуації знайде вихід, побачить оптимізм навіть там, де, здавалося б, підстав для нього немає, і йде по життю з тією надією на краще. Це насправді допомагає людям жити.

ПОРАДА-ПОБАЖАННЯ Дякую за таку прекрасну можливість звернутися зі сторінок вашої гарної газети до її читачів у Новому році, привітати з новорічно-різдвяними святами. Не побоюся бути банальним і скажу, що в цей непростий час бажаю їм найперше здоров’я та оптимізму. Тримайтеся, дорогі, рідні люди, все буде добре, ці біди й негоди, що звалилися на нас і на весь світ, неодмінно минуться. Будьте здорові, будьте щасливі, вірте в Бога і мрійте — багато мрійте!

Повну версію порадницької гостини З АНАТОЛІЄМ ГНАТЮКОМ можна вже прочитати в свіжому номері газети «Порадниця» від 7 січня 2021 року.