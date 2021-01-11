Німецькі вчені знайшли природну речовину, здатну пригнічувати коронавірус. Йдеться про гліциризинову кислоту, яка міститься в корені солодки.

Як стало відомо з відкритих джерел, співробітники університетської клініки в Ессені провели лабораторні досліди з екстрактом кореня солодки на ста інфекційних дозах коронавірусу. Експеримент показав, що цей водний екстракт демонструє пригнічення коронавірусу, ефект спостерігається вже при концентрації близько 0,5–1 мг/мл. Це, як уточнюють учені, більш низька концентрація, ніж у чаї з кореня солодки. Автори дослідження впевнені, що такий чай — дієвий засіб при лікуванні COVID-19, і це слід вивчити більш детально.

Про цю рослину ми запитали в професора Білоцерківського національного аграрного університету Зеновія Сича:

«В Україні росте чотири види солодки: гола, шорстка, щетиниста та македонська. Усі використовуються в офіційній і народній медицині. Дуже цінною є солодка гола і щетиниста (до слова, часто плутають з астрагалом солодколистим). Те, що солодка гола (інші назви — локриця, солодкий корінь, вербе́ць, солодич) — супер лікарська рослина, має протизапальну й антиоксидантну дію, знав, але про її активність проти вірусів, зокрема коронавірусу, — ні. За біологічною активністю вона стоїть на другому-третьому місці після женьшеню! Але також має багато протипоказань, тож не займайтеся самолікуванням».

Підготувала Людмила ОПАНАСЕНКО.