Чи є шанси отримати компенсацію, якщо трамувався на вулиці під час ожеледиці?

С. НЕСЕН. Київська обл.

Так, шанси є. Щоб отримати компенсацію за шкоду здоров’ю, необхідно звернутись до суду. При поданні позову про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, позивач звільняється від сплати судового збору. Зберіть докази, що підтверджують падіння в певному місці та отримання травми, а саме:

довідки з лікувальних закладів, де зазначається вид травми та за яких обставин вона отримана;

наявність порушення відповідача у сфері благоустрою: відео- та фотозйомка із зазначенням дати та часу;

покази свідків;

підтвердження понесених матеріальних втрат: рецепти лікарів, чеки, квитанції з аптек тощо;

підтвердження завдання моральної шкоди (за наявності): висновки лікарів, показання свідків щодо тяжкості моральних страждань, рецепти лікарів на придбання спеціальних лікарських засобів для боротьби з депресією, іншими психологічними розладами, що виникли внаслідок отримання травми.

Найголовніше у випадках відшкодування шкоди — довести вину фізичної або юридичної особи, внаслідок дій або бездіяльності яких ви отримали травму, адже відповідно до ст.1166 Цивільного кодексу особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що це сталося не з її вини.