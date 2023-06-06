Хрустка горіхова шапочка з ароматом кориці гармонійно підкреслить бархатистість м’якушки та кисленьку начинку.
Форма діаметром 24 см
Тісто:
- 200 г кисломолочного сиру
- 250 г ревеню
- 300 г борошна
- 200 г цукру
- 3 середні яйця
- 100 г вершкового масла
- 2 чайні ложки розпушувача
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
Хрустка посипка:
- 70 г волоських горіхів
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка меленої кориці
Почищений ревінь нарізати невеликими часточками (1—1,5 см). Для посипки всі інгредієнти скласти в блендер, подрібнити на крихту.
Для тіста з’єднати борошно, розпушувач і сіль. У посуд для збивання покласти розм’якшене масло (заздалегідь дістати з холодильника), цукор і ванілін. Збити міксером до пишності. По одному додати яйця, збиваючи після кожного. Додати сир (зернистий попередньо перекрутити двічі на м’ясорубці). Розмішати до однорідності. Всипати борошно, перемішати — у вас вийде однорідне, ніжне та пухке кексове тісто. Довго перемішувати не потрібно — щойно зволожиться, тісто готове до випікання. Форму для випічки застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти. Розподілити ревінь, частину вдавлюючи в тісто. Рівномірно присипати крихтою. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці на середньому рівні близько 45—50 хв.
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