Хрустка горіхова шапочка з ароматом кориці гармонійно підкреслить бархатистість м’якушки та кисленьку начинку.

Форма діаметром 24 см

Тісто:

200 г кисломолочного сиру

250 г ревеню

300 г борошна

200 г цукру

3 середні яйця

100 г вершкового масла

2 чайні ложки розпушувача

дрібка ваніліну

дрібка солі

Хрустка посипка:

70 г волоських горіхів

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка меленої кориці

Почищений ревінь нарізати невеликими часточками (1—1,5 см). Для посипки всі інгредієнти скласти в блендер, подрібнити на крихту.

Для тіста з’єднати борошно, розпушувач і сіль. У посуд для збивання покласти розм’якшене масло (заздалегідь дістати з холодильника), цукор і ванілін. Збити міксером до пишності. По одному додати яйця, збиваючи після кожного. Додати сир (зернистий попередньо перекрутити двічі на м’ясорубці). Розмішати до однорідності. Всипати борошно, перемішати — у вас вийде однорідне, ніжне та пухке кексове тісто. Довго перемішувати не потрібно — щойно зволожиться, тісто готове до випікання. Форму для випічки застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти. Розподілити ревінь, частину вдавлюючи в тісто. Рівномірно присипати крихтою. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці на середньому рівні близько 45—50 хв.