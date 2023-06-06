Значна частина життєвих проблем має безпосередній зв’язок із невмінням контролювати свої негативні емоції. Відчуття негативних емоцій, як от гніву, тривоги, суму, протягом тривалого часу може реально погіршити наше здоров’я та якість життя.

Однак негативні емоції — це лише психофізіологічна реакція організму, який таким способом сигналізує нам про проблему. Коли ми переживаємо раптову втрату, шок, невдачу, ніколи не потрібно придушувати свій емоційний стан. Чим сильнішими будуть емоції, які ми відчуваємо, тим більше уваги ми будемо звертати на те, що їх викликає.

ЯК РЕГУЛЮВАТИ ЕМОЦІЯМИ

Уміння регулювати свої емоції — це важлива навичка. Процес її набуття умовно можна розділити на такі етапи:

помітити, що відчуваєш якусь емоцію;

визначити та назвати емоцію;

спробувати прийняти її та не намагатись одразу її позбутися;

якнайкраще вивчити її;

спробувати відділитися від емоції;

опанувати навички керування емоцією.

ЩО РОБИТИ ПРИ ПОЯВІ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ

1.Сконцентруйтеся на диханні — під час роздратування дихайте повільно та глибоко. Це допоможе досягти спокійного та гармонійного стану.

2. Збільшіть фізичне навантаження — чим інтенсивнішим воно буде, тим швидше відбудеться перехід від негативних думок до концентрації на тому, що відбувається.

3. Зосередьтеся на реалізації побутових та робочих завдань — повсякденні справи допоможуть відволіктися від проблем і переосмислити те, що відбулося.

4. Гумор — найкращі ліки. Спробуйте перевести все в жарт. Це допоможе заспокоїтися та розрядити обстановку.

Дотримуючись таких нескладних рекомендацій, ви навчитеся керувати власними емоціями. Це значно спростить вам життя і головне — наповнить його спокоєм і позитивом.

Джерело: Володимир КАЗАНЦЕВ, психоаналітик.