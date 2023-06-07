Як ми вже інформували, в країні працює державна програма «єВідновлення», завдяки якій українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженої внаслідок війни домівки. Та в деяких громадян їхнє житло на порталі не відображається, що унеможливлює подачу заяви. Що робити в такому випадку, пояснюють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Перший спосіб. Звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді. Він внесе дані в реєстр. За їх відсутності в реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності.

Другий спосіб. Якщо право на нерухоме майно виникло до 2013 року, подати заяву на його держреєстрацію також можна в «Дії». Для цього на порталі необхідно обрати послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» і «Подати заяву».