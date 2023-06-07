Якщо хворий не може самостійно піти до аптеки, ці ліки можуть отримати для нього рідні. Достатньо мати номер е-рецепта, запевняють у Національній службі здоров’я України.

Спочатку з’ясуйте, які саме ліки, якого виробника потрібні. Якщо можливо — візьміть стару упаковку від препаратів із собою в аптеку.

Якщо ж хворому потрібен повторний рецепт на «Доступні ліки» — допоможіть отримати його дистанційно.

Це можна зробити, зателефонувавши сімейному лікарю, який створить повторний рецепт — 16-значний номер рецепта та 4-значний код підтвердження.

Зверніться в аптеку, яка має договір із НСЗУ, назвіть фармацевту 16-значний номер е-рецепта. Далі оберіть із запропонованих торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна так:

1. Через дашборд на сайті НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map.

У меню зліва оберіть ваш населений пункт і потрібний напрям програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефонами.

Варто попередньо зателефонувати в аптеку та уточнити, чи є в наявності потрібний вам лікарський засіб.

2. Через чат-бот «Спитай Гриця» https://t.me/SpytaiGrytsia_bot

Слідуйте за вказівками чат-бота, і він вкаже, де найближча аптека.

3. Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Оператор підкаже, де найближча аптека, яка відпускає ліки за необхідним напрямом.