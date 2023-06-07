Якщо поросль малини не видаляти, то згодом насадження перетворяться на густі неохайні зарості.

Ці зайві гілки забирають у куща значну частину поживних речовин, затемнюють плодоносні пагони та загущують посадки. А отже, створюють сприятливі умови для розвитку хвороб. Та головне — поросль ослаблює насадження і знижує врожайність.

Тож протягом усього вегетативного сезону її треба видаляти. Для цього достатньо акуратно обрізувати під корінь гострим секатором. При просапуванні рядків поросль також регулярно видаляють, не забуваючи, що в малини поверхнева коренева система, яку легко травмувати. Аби не розповсюджувалась по всій ділянці, встановлюють загороджувальні бар’єри з шиферу, шматків бляхи тощо на глибину 40—45 см. Тоді корінці не зможуть обійти таку огорожу. Малина не любить сусідства щавлю, тому його часто висаджують навколо неї як огорожу. І лише в крайньому разі застосовують гербіциди.

А ось молоді міцні пагони, що з’являються ближче ніж 20 см навколо куща, можна залишити для оновлення посадок.

Василь ГЕРАСИМОВ.