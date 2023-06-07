Домашня піца — це так чудово! По-перше, завжди гаряча. По-друге, з улюбленого тіста. По-третє, начинка така, яку любите саме ви.
Деко 30х40 см
Тісто:
- 400 г борошна
- 250 мл води
- 0,5 чайної ложки солі
- 1 чайна ложка цукру
- 18 г свіжих дріжджів
- 2 столові ложки олії (без запаху)
Начинка:
- 4—5 столових ложок кетчупу
- 250—300 г ковбаси (шинка, салямі, лікарська)
- 250—300 г твердого сиру
- 150 г печериць
- половина цибулини
- половина солодкої перчини
- оливки
У теплій воді розчинити дріжджі та цукор. Додати сіль і олію, розмішати. Поступово всипати борошно та замісити тісто. Спочатку воно буде липким, але за 10 хв. вимішування відставатиме від рук і стінок миски. Вимісити до гладенької грудочки. Покласти в миску, накрити рушником, поставити в тепло для підйому на 1 год.
Для начинки ковбасу, цибулю, печериці, перчину нарізати тоненькими смужками. Оливки — кружальцями. Сир середньо натерти. Стіл присипати борошном, тісто обім’яти, розкачати на прямокутник і перенести на застелене пергаментом деко. Розрівняти, розтягуючи по всьому деку. Прикрити рушником, залишити на 15 хв.
Змастити тісто кетчупом. Викласти начинку: ковбасу, оливки, цибулю, перець, гриби. Притрусити сиром. Духовку розігріти до 230 градусів. Поставити деко з піцою на найнижчий рівень. Випікати 15—18 хв. Дістати, залишити трохи охолонути, розрізати на шматочки.
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