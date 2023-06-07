Домашня піца — це так чудово! По-перше, завжди гаряча. По-друге, з улюбленого тіста. По-третє, начинка така, яку любите саме ви.

Деко 30х40 см

Тісто:

400 г борошна

250 мл води

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка цукру

18 г свіжих дріжджів

2 столові ложки олії (без запаху)

Начинка:

4—5 столових ложок кетчупу

250—300 г ковбаси (шинка, салямі, лікарська)

250—300 г твердого сиру

150 г печериць

половина цибулини

половина солодкої перчини

оливки

У теплій воді розчинити дріжджі та цукор. Додати сіль і олію, розмішати. Поступово всипати борошно та замісити тісто. Спочатку воно буде липким, але за 10 хв. вимішування відставатиме від рук і стінок миски. Вимісити до гладенької грудочки. Покласти в миску, накрити рушником, поставити в тепло для підйому на 1 год.

Для начинки ковбасу, цибулю, печериці, перчину нарізати тоненькими смужками. Оливки — кружальцями. Сир середньо натерти. Стіл присипати борошном, тісто обім’яти, розкачати на прямокутник і перенести на застелене пергаментом деко. Розрівняти, розтягуючи по всьому деку. Прикрити рушником, залишити на 15 хв.

Змастити тісто кетчупом. Викласти начинку: ковбасу, оливки, цибулю, перець, гриби. Притрусити сиром. Духовку розігріти до 230 градусів. Поставити деко з піцою на найнижчий рівень. Випікати 15—18 хв. Дістати, залишити трохи охолонути, розрізати на шматочки.