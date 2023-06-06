Першопричиною є невідповідна кислотність ґрунту. Лохина віддає перевагу добре дренованим ґрунтам із показником кислотності рН 3,5—5,0. Вони можуть бути супіщані або торф’яні. Якщо ґрунт невідповідний (глинистий і лужний), то необхідно розсипати навколо кущів кислий торф і ялинову чи соснову глицю.

Чому саме ґрунт — першопричина відсутності цвітіння, а як наслідок — плодів?

У лохини 3 види коренів:

✔ основні (скелетні) — найтовстіші (більше 1 мм), основна функція: утримання рослини в ґрунті та поглинання вологи;

✔ обростаючі (0,15—1 мм) — основна функція: транспортування поживних речовин;

✔ всмоктуючі — розвиваються тільки в сезон, у період плодоношення у всіх видів лохини без кореневих волосків.

Мікориза присутня на всіх трьох видах коренів, але не рівномірно. Найбільше її на всмоктуючих корінцях. Якщо ґрунт недостатньо кислий, симбіотична грибниця (а саме завдяки їй розкладаються деякі недоступні рослинам органічні сполуки, синтезуються вітаміни й активатори росту) гине, відповідно, коріння не повною мірою може забезпечити багате цвітіння та плодоношення.