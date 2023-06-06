Відтепер мешканці Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк можуть зареєструвати нерухомість через портал «Дія», інформують у Мінреінтеграції, зазначаючи, що раніше скористатися послугою можна було лише у Львівській області, Тернополі, Чугуївському районі Харківщини та самому Харкові.

Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви — законний власник майна. Адже під час війни підвищується ризик втрати чи пошкодження документів. Саме тому внесення відомостей в електронний реєстр максимально убезпечить ваші права на нерухомість.

Крім того, розширення цієї послуги важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла «єВідновлення». Адже щоб подати відповідну заяву, ваше житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

✔ увійти чи зареєструватися в «Дії»;

✔ натиснути «Послуги» → «Земля, будівництво, нерухомість» → «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» → «Подати заяву»;

✔ внести потрібну інформацію та скан-копії документів;

✔ підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит у Бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі «Дія».