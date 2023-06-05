У міру солодкий, з вершковим смаком полуничний заварний крем — ароматне доповнення до млинців, оладок, сирників і як прошарок для тортів.

250 г полуниці

100 г цукру

2 яєчні жовтки

1 столова ложка крохмалю

80 г вершкового масла

Масло дістати з холодильника, щоб було м’яким. Промиту та просушену полуницю (замороженій дати відтанути) скласти в каструльку. Додати цукор, жовтки, крохмаль. Подрібнити занурювальним блендером. Поставити каструльку на повільний вогонь, варити вміст до загусання. Коли на ложці залишиться чіткий слід від пальця, який не розпливається, полуничний крем готовий.

Дати охолонути до кімнатної температури. Додати масло, збити міксером до однорідності. Прикрити поліетиленовим пакетом, щоб не завітрився, остудити в холодильнику.