Якщо помітили на листочках червонувато-бурі плями, що не мають певного контуру, то суниця хвора на буру плямистість.

Також на верхній частині листя з’являються блискучі темні подушечки — це тіло гриба, в ньому утворюються спори, які заражають інші рослини. З часом хворі листочки засихають. Також плями є на черешках, вусах і квітконосах. Там вони дрібні та трохи втиснуті.

У бурої плямистості є дві стадії розвитку: навесні та восени. Зимує гриб усередині листочка. Перші ознаки хвороби видно рано навесні.

Влітку, коли тепло й сухо, хвороба не розвивається. А восени гриби на суниці знову прогресують, особливо це стає помітно наприкінці літа та на початку осені. У чому ж її шкода?

Здавалося б: чим шкідлива бура плямистість, адже уражує листочки? Ні, всю рослину повністю, і від цього різко знижується врожайність. Початок розвитку хвороби збігається з формуванням генеративних (квіткових) бруньок. А якщо восени листя сильно уражене, то рослина погано переносить зиму, і це також позначається на врожаї.

Як боротись? Очищайте ділянку від старих і сухих листочків. Так знищите зимуючу на них інфекцію. Навесні обробляйте протигрибковими препаратами. На перенасичені азотом ґрунти можна вносити фосфорно калійні добрива — до цвітіння й після збирання врожаю.

Якщо суниця сильно заражена, листя необхідно скосити та знищити. Черешки залишити на рівні 2 см над серцевинами. Потім обробити скошену суницю гарячою (близько 70 градусів) водою. У серпні обприскуйте розчином мідного купоросу чи бордоською сумішшю (100 г на 10 л води). Ефективними будуть обробки протигрибковими препаратами, які діють на збудника бурої плямистості. Використовуйте їх за інструкцією.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.