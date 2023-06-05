При купівлі товарів у кредит споживач наділений усіма правами та обов’язками, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів», проте існують особливості, що визначені Законом України «Про споживче кредитування», наголошують у Держпродспоживслужбі.

Згідно з нормою ст.15 Закону України «Про споживче кредитування», споживач має право протягом 14 календарних днів із дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця в письмовій формі (в паперовому або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного строку.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти/повернути в порядку ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен у першу чергу звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім до продавця із заявою про повернення товару.