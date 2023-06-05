Пенсійні виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном, якщо «Укрпошта» матиме технічну можливість здійснювати переказ коштів у країну перебування отримувача, інформують у Мінреінтеграції.

Для цього треба надіслати заяву поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Ті ж наші громадяни, котрі досягли пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно зайти на портал та обрати вкладку «Заява про призначення пенсії». Ознайомившись із інформацією на екрані, слід перейти за посиланням «Вхід».

Далі необхідно ввійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а тоді виконати такі кроки:

у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати вкладку «Заява на призначення пенсії». Погодитися на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Далі обрати «Продовжити» та вид пенсії, наприклад, «Пенсія за віком»;

заповнити анкету й надати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Внесені до заяви дані за необхідності можна відредагувати.

Після завершення всіх операцій заяву треба підписати за допомогою КЕП і надіслати до ПФУ, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії ПФУ повідомить в обраний спосіб.