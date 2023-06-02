Дуже вдалий рецепт малосольних огірків. А смак, а запах — не передати словами, це треба скуштувати.

На 3 банки по 1 л:

1,8 кг огірків

2 л води

3 середні листки хрону

3 гілочки свіжого кропу

9 великих зубчиків часнику

4 столові ложки солі (без верху)

6 листочків смородини

8—10 горошин чорного перцю

4 гвоздики

1 лавровий листок

Огірки промити, дати трохи просохнути. Банки ретельно помити, просушити. На дно викласти кріп, нарізані зубчики часнику, листочки смородини та хрону. Щільно викласти огірки.

Для розсолу в воду додати лавровий листок, перець, гвоздику та сіль. Довести до кипіння. Залити відразу в банки. Накрити поліетиленовими кришками. Залишити огірки за кімнатної температури рівно на добу. Готові поставити в холодильник.