Дуже вдалий рецепт малосольних огірків. А смак, а запах — не передати словами, це треба скуштувати.
На 3 банки по 1 л:
- 1,8 кг огірків
- 2 л води
- 3 середні листки хрону
- 3 гілочки свіжого кропу
- 9 великих зубчиків часнику
- 4 столові ложки солі (без верху)
- 6 листочків смородини
- 8—10 горошин чорного перцю
- 4 гвоздики
- 1 лавровий листок
Огірки промити, дати трохи просохнути. Банки ретельно помити, просушити. На дно викласти кріп, нарізані зубчики часнику, листочки смородини та хрону. Щільно викласти огірки.
Для розсолу в воду додати лавровий листок, перець, гвоздику та сіль. Довести до кипіння. Залити відразу в банки. Накрити поліетиленовими кришками. Залишити огірки за кімнатної температури рівно на добу. Готові поставити в холодильник.
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