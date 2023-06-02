Зазвичай подібне явище свідчить про те, що посадкам не вистачає поживних речовин і їх треба підживити.

Це можна зробити азотними добривами — азот допомагає листю рости та зміцнює рослини. Підготуйте сечовину: 25—30 г на 10 л води. Тижнів через два можна внести суперфосфат (2 ст.л. на відро води). Або ж розчинити в 10 л води 1,5 ст.л. суперфосфату та 200 г деревної золи.

А ще досвідчені городники в таких випадках вносять нашатир — 3 ст.л. на 10 л води. Це дуже ефективний спосіб! Обробляють увечері. При обробці розчин має потрапити на листя. Або ж 2 склянки золи розводять літром окропу, виливають у відро води і настоюють протягом доби. Отриманий розчин ретельно збовтують і використовують із розрахунку одне відро на кожний квадратний метр посадок. Для кореневих підживлень застосовують і кальцієву селітру — 3 ст.л. на відро води.

Або ж розведіть у літрі води ч.л. сульфату калію і в безвітряну суху погоду обприскайте листочки. Якщо не впевнені, яких саме елементів бракує часнику, внесіть комплексні добрива: 12 г аміачної селітри, 12 г калію і 20 г суперфосфату розведіть у 10 л води. Поливають із розрахунку 10 л на кв.м. Таких обробок достатньо раз на місяць. Добре працює також осіннє мульчування посадок озимого час-нику перегноєм (шаром 4—6 см).

Кінчики листя в часнику можуть жовтіти й сохнути і через брак вологи, занадто щільний ґрунт і недостатнє потрапляння кисню до коріння. Тож важливі регулярні розпушування та полив. Приміром, на Київщині, попри рясні дощі в першій половині весни, вже на початку травня земля була як камінь. Жовтіти й сохнути кінчики можуть і з таких причин: поглиблена або поверхнева посадка зубчиків (оптимальна глибина для озимого часнику — 3—5 см), пізня або рання посадка (не встиг вкорінитися до зими або рано пішов у ріст), промерзання, необроблені грядки, хвороби.

Від цибулевої мухи посіви корисно обробити розчином кухонної солі: 200 г на 10 л води, по 3 л на кв.м. Корисними сусідами часнику будуть календула, чорнобривці, коріандр, м’ята. Вони відлякують шкідників.