Якщо у вас після звичайної застуди раптом з’явився сильний біль у шиї або спині, це може бути проявом міалгічного синдрому. «Порадниця» з’ясувала, чому він розвивається, як проявляється, а головне — чим лікується.

ТУРБУЄ НАВІТЬ У СТАНІ СПОКОЮ

— Міалгія — це біль у м’язах, який може виникнути несподівано й нерідко турбує людину навіть у стані спокою, — пояснює лікар-терапевт вищої категорії Ганна КОНДРАТЬЄВА. — При цьому больові відчуття бувають різного характеру (тягнучі, ниючі, давлячі) й можуть локалізуватися як на одній ділянці тіла, так і відразу на декількох, або навіть відчуватися пацієнтом як «розлитий» біль.

Міалгічний синдром буває гострим і хронічним, зазвичай він супроводжується загальною слабкістю, набряками рук чи ніг, появою локальних запалень.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікарки, такий м’язовий біль може мати різні причини й часто є супутнім симптомом інших хвороб. Зокрема, ревматоїдного артриту, радикуліту, червоного вовчаку, патологічних змін хребта (кіфоз, сколіоз, остеохондроз), порушення обміну речовин, ендокринних патологій. Нерідко міалгія є також наслідком недолікованих вірусних та інфекційних захворювань (наприклад, грипу, ГРВІ, герпесу).

Спровокувати розвиток міалгічного синдрому здатні й надмірні фізичні навантаження (спортивні тренування, підйом важких предметів), вікові зміни, спазм або здавлювання м’язів, різні травми (забої, переломи, розтягнення зв’язок), а також хронічний стрес. Іноді міалгію спричиняє сильне переохолодження організму.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Головний симптом міалгії — гострий больовий синдром. Тип болю при цьому залежить від причини виникнення та локалізації патології (здебільшого це м’язи шиї, плечей, спини, попереку), а також рівня больового порога пацієнта.

М’язовий біль буває ниючим і тупим, інтенсивним, з відчуттям печіння, короткочасним або постійним. Він може посилюватися при пальпації, натисканні або напрузі м’язів. Часто міалгія супроводжується натягом сухожиль, болями в суглобах, судомами, онімінням і поколюванням кінцівок, відчуттям перевтоми та занепаду сил, головними болями і навіть шумом чи дзвоном у вухах. Іноді спостерігається нудота та підвищення температури тіла.

Хронічною міалгія вважається, якщо м’язовий біль і супутні симптоми турбують пацієнта довше дванадцяти тижнів. При цьому людина може скаржитися на погіршення самопочуття під час зміни погоди, стресової ситуації чи фізичного навантаження. При хронічній формі також можливе виникнення проблем зі сном і симптомів синдрому подразненого кишківника.

ДОПОМОЖЕ КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ

— Якщо ви підозрюєте в себе міалгію, потрібно звернутися до сімейного лікаря або невролога, але також можуть знадобитися консультації ревматолога, інфекціоніста, ендокринолога, психотерапевта чи інших фахівців, — каже Ганна Кондратьєва. — Для діагностики захворювання застосовують різні лабораторно інструментальні методи обстеження: аналізи крові та сечі, рентгенографію, комп’ютерну чи магнітно резонансну томографію, ультразвукове дослідження, електрокардіограму.

Насамперед діагностика міалгії спрямована на виявлення причини її розвитку. Якщо ж це не вдається, лікар призначає комплексну терапію з метою усунення наявної симптоматики. Зазвичай пацієнту рекомендується прийом нестероїдних протизапальних препаратів, заспокійливих засобів (у деяких випадках — антидепресантів) та вітамінів, застосування знеболювальних мазей, гелів, компресів, фізіотерапевтичні процедури, масаж і заняття лікувальною фізкультурою. Іноді призначають анальгетики у вигляді курсу внутрішньом’язових ін’єкцій (так звана «блокада»).

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ

Якщо вас періодично турбують болі в м’язах, потрібно переглянути свій спосіб життя: не навантажуйте надмірно організм як фізично, так і психоемоційно, позбавтеся шкідливих звичок, максимально оздоровіть раціон, нормалізуйте вагу тіла.

Крім того, уникайте протягів і не пускайте на самоплив застуди. Рекомендується також більше гуляти пішки, плавати, регулярно робити вправи на розтяжку, приділити особливу увагу зміцненню м’язів спини та шиї. Прослідкуйте й за тим, чи зручне ваше робоче місце, за можливості щороку проходьте санаторно курортне лікування.

Ірина КАДЧЕНКО.