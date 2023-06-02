Після переходу місцевого облгазу в управління компанії НАК «Нафтогаз України» споживачі мають по- новому платити за розподіл газу, повідомляють у «Газорозподільних мережах України». Це ТОВ, створене «Нафтогазом», тепер відповідає за газорозподільчі компанії в регіонах.

Квитанції за споживання і доставку газу надходитимуть в одному конверті. Крім того, споживачі мають звернути увагу, що при переході облгазу до філії «Нафтогазу» змінюються реквізити для оплати послуг із розподілу. Вони оприлюднюються на сайтах і в соцмережах підприємств у регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому особові рахунки клієнтів залишаються тими самими.

Прийом показань газових лічильників здійснюється із 1 по 5 число щомісяця через сервіси my.gas.ua. Оплата за послуги приймається в касах банків, відділеннях Укрпошти, терміналах EasyPay, на онлайн-майданчиках Приват24 і Ощад24/7.