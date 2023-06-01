Пісня за всіх часів була підтримкою нашій чи не найспівучішій у світі нації, а коли треба — то й потужною зброєю. Такою стала вона і цієї лихої для всієї України години. А народні артисти України, засновники та організатори Міжнародного родинного фестивалю «Мелодія двох сердець», який понад два десятки років дарував пісенну радість багатомільйонній аудиторії, подружжя Світлана та Віталій Білоножки разом із Міжнародним благодійним фондом «Незламна українська нація» (голова фонду Галина Захарченко) започаткували цьогоріч Національний благодійний творчо-мистецький фестиваль військово-патріотичної пісні — «Мелодії незламних сердець». Про це і не тільки поспілкувалися ми з пані Світланою, котра очолює організаційу раду фестивалю.

ПРО «МЕЛОДІЇ НЕЗЛАМНИХ СЕРДЕЦЬ»

Насправді ми, українці, не можемо без пісні. І в нас настільки талановиті люди, і так їх багато! Ми часто їздимо до наших воїнів із благодійними концертами, нас і запрошують. Коли запитуємо, що хочуть почути сьогодні, зазвичай відповідають: «Щось веселе й про кохання». Бо їм хочеться зігрітися в цьому, побути в атмосфері тепла, любові, щирості.

А чому саме виникла думка про фестиваль? Бо й серед воїнів є багато тих, хто співає. Маємо таких знайомих, і мій племінник, наприклад, котрий також у лавах ЗСУ, розповідає, що дуже багато талановитих хлопців, котрі самі складають вірші, пишуть музику, грають на гітарі, співають. Це дуже підтримує, заспокоює їхню нервову систему. Бо ж нелегко там, на фронті, не так просто все те витримати. А саме пісня, або просто мелодія чи якийсь тихий, теплий вірш заспокоюють, урівноважують. Як це важливо!

Отак ми разом із нашими друзями й прийшли до ідеї створення фестивалю «Мелодії незламних сердець», і попри всі труднощі рухаємося далі. Подають нам дуже багато заявок, по 50–60 з кожної області. Стільки вже пісень написано саме про війну, про нас, непереможних, про матерів, про дітей, про кохання. Їх творці — це різні люди: аматори, професіонали. І, безумовно, хочемо, аби й наші воїни заспівали. Робитимемо все можливе, щоб вони все-таки побували, можливо, й на обласних конкурсах, а потім і в Києві. Неодмінно проводитимемо відбіркові конкурси по регіонах, десь області доведеться об’єднувати для прослуховування. Звісно, не так просто зібрати колектив, зорганізувати всіх, поїхати по Україні, працювати. Усе ж може бути. Але — ризикуємо. Хочемо відібрати кращих і привезти до Києва на фестиваль восени. Хоча відзнаки готуємо всім учасникам. Не ставимо за мету, аби це був неодмінно сильний голос, досконале аранжування. Головне — від душі, від щирого серця. Інакшою та пісня не може бути. А написане в окопі взагалі ні з чим не зрівняти.