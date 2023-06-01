Ніжний вершковий смак і приємна кислинка щавлю — ідеальне поєднання!
- 1,5 л води
- 3 курячі крильця
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- 4 середні картоплини
- 1 плавлений сирок
- 3 варених яйця
- 150 г щавлю
- зелена цибуля
- кріп
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- 1 середній лавровий листок
- олія
- сметана та варені яйця для подачі
Для бульйону відварити курячі крильця, з моменту закипання 25 хв. У розігрітій олії обсмажити до рум’яності дрібно нарізану цибулину. Додати крупно натерту морквину, смажити разом до м’якості.
Крильця дістати з бульйону, відділити м’ясо від кісток, нарізати невеликими шматочками. В бульйон викласти кубики картоплі, посолити, відварити до готовності. Додати шматочки м’яса. Поперчити, викласти плавлений сир. Щавель (без стебел) нарізати тоненькими смужками, додати в суп. Слідом — посічену зелень, лавровий листок і кубики яєць. Проварити 2 хв. Викласти засмажку, перемішати, дати 1 хв. покипіти. Зняти з вогню, дати постояти 10 хв.
Подавати зі сметаною, прикрасивши половинками яєць.
Залишити відповідь