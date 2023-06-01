Ніжний вершковий смак і приємна кислинка щавлю — ідеальне поєднання!

1,5 л води

3 курячі крильця

1 середня цибулина

1 середня морквина

4 середні картоплини

1 плавлений сирок

3 варених яйця

150 г щавлю

зелена цибуля

кріп

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

1 середній лавровий листок

олія

сметана та варені яйця для подачі

Для бульйону відварити курячі крильця, з моменту закипання 25 хв. У розігрітій олії обсмажити до рум’яності дрібно нарізану цибулину. Додати крупно натерту морквину, смажити разом до м’якості.

Крильця дістати з бульйону, відділити м’ясо від кісток, нарізати невеликими шматочками. В бульйон викласти кубики картоплі, посолити, відварити до готовності. Додати шматочки м’яса. Поперчити, викласти плавлений сир. Щавель (без стебел) нарізати тоненькими смужками, додати в суп. Слідом — посічену зелень, лавровий листок і кубики яєць. Проварити 2 хв. Викласти засмажку, перемішати, дати 1 хв. покипіти. Зняти з вогню, дати постояти 10 хв.

Подавати зі сметаною, прикрасивши половинками яєць.