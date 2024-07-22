На жаль, позбавитись хрестоцвітої блішки дуже непросто, боротьбу зі шкідником доводиться вести регулярно протягом усього сезону. Ми запитали наших читачів, як вони розв’язують цю проблему.

* «Проти хрестоцвітої блішки жодних препаратів не застосовую. Просто ретельно поливаю капусту зі шланга. Сильний струмінь води збиває шкідників. Звісно, роблю це постійно», — Віктор Чорний, Київщина.

* «Змішую золу з тютюновим пилом або гашеним вапном 1:1. Інтервал між обробками 5 днів. Порошок треба обов’язково сипати на вологе листя, тому я намагаюсь робити це вранці по росі. Суміш поміщаю в марлевий мішечок і струшую його над рослинами. Або ж застосовую настій тютюну. 200 г листя заливаю 10 л гарячої води, настоюю 2–3 год. Проціджую та поливаю. Для кращого прилипання додаю трохи рідкого господарського мила. Також готую настій золи. 2–3 склянки попелу заливаю 10 л гарячої води, настоюю кілька годин, додаю трохи мила», — Марія Корнієнко, Житомирщина.

* «У мене великі посадки, тому зарадити можу лише хімічними засобами, як-от Актара, Актелік, Фуфанон, Децис, Карате тощо, чітко дотримуючись інструкції. Але цими препаратами не можна обробляти ранні сорти. Працювати потрібно в суху безвітряну погоду. Припиняю такі обробки не менше ніж за 3 тижні до збору врожаю», — Іван Антонеску, Чернівецька обл.

* «Якщо у вас немає котів, раджу скористатись настоянкою валеріани. На 1 л води — по ст.л. спиртової настоянки валеріани та рідкого мила. Листя обприскувати з обох боків. Якщо ж на ваші грядки можуть забрести пухнастики, то замість валеріани скористайтесь нашатирем у такій же пропорції», — Леся Полоз, Черкаська обл.

* «Я висаджую у міжряддях і по периметру капустяних грядок рослини з сильним запахом: чорнобривці, нагідки, часник та інші, а ще між стеблами розкладаю полин», — Тереза Левченко, Львівська обл.

* «Готую настій кульбаби: 300 г зелені пропускаю через м’ясорубку, заливаю 5 л гарячої води, пів години настоюю, проціджую та додаю трохи мила. Також користуюся картопляним бадиллям, якого до цього часу вже маю вдосталь із молодої картоплі. 4 кг картоплиння заливаю 10 л води, кип’ячу протягом 15 хв. Охолоджую та розбавляю водою 1:1, додаю трохи рідкого мила. Так роблю тричі з інтервалом 5 днів», — Микола Карпов, Сумська обл.

* «За моїм двором росте багато полину. Тож 1 кг подрібненої трави кип’ячу 10 хв. на повільному вогні у 2 л води, охолоджую, проціджую та доводжу кількість відвару до 10 л», — Роман Білоус з Київщини.

* «Маю двох псів, яких іноді обробляю шампунем від бліх. Ним же користуюсь і проти хрестоцвітої блішки. 2 ст.л. на відро води. Про цей спосіб свого часу прочитав у «Порадниці», — Максим Шинкаренко, Хмельниччина.

Профілактика:

Боротьба з бур’янами родини хрестоцвітих.

Своєчасний полив і підживлення, аби кущики швидше росли і ставали непривабливими для блішки.

Ретельне прибирання рослинних решток після збирання врожаю.

Перекопування ґрунту під зиму.

Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.