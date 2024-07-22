Без них неможливе здорове харчування і здорове життя загалом. Брак фруктів і овочів у щоденному раціоні збільшує ризик розвитку неінфекційних захворювань (НІЗ): ожиріння, серцево-судинних хвороб і певних видів раку, застерігають у МОЗ.

Важливий також і склад фруктів і овочів — вони багаті на вітаміни й мінерали, містять клітковину та корисні нехарчові речовини — рослинні стероли, флавоноїди та інші антиоксиданти. Отже, багато необхідних нашому організму поживних речовин можна отримати саме з них.

ВООЗ рекомендує вживати принаймні 400 г овочів і фруктів на день, з яких овочі — приблизно половина.

Намагайтеся включати у свій раціон різні види овочів, оскільки кожен має свій набір корисних речовин. Віддавайте перевагу локальним продуктам.

Вживання свіжих овочів — найкращий варіант, але заморожені або консервовані також є хорошим вибором, якщо приготовлені без додавання солі або цукру.

Споживайте як сирі, так і приготовлені овочі для отримання максимального спектра поживних речовин. Експериментуйте з приправами для цікавих смаків.

Якщо важко перейти на правильне харчування відразу, спробуйте поступово додавати овочі й фрукти до кожної страви.

Пам’ятайте про силу маленьких кроків — поступово впроваджуйте здорові звички у своє життя (і харчування) — це допоможе у профілактиці багатьох захворювань.

Літо — сезон садовини й городини, тож важливо скористатися цим, щоб перейти до більш здорових харчових звичок. До того ж овочі та фрукти краще зберігаються, ніж м’ясо-молочні продукти, отже, точно стануть у пригоді за тривалих відключень світла.