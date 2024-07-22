Протягом останнього часу в соцмережах з’являються оголошення з пропозицією здати банківську картку в оренду. За це обіцяють непогану плату (приблизно 1000 грн на добу), більше нічого робити не потрібно.

Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де «роботодавець» одразу просить номер картки для зарахування «зарплати», або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім’я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи. Але чи все так просто, як здається?

Найперше, важливо розуміти, що за кожною такою пропозицією ховається небезпечна шахрайська схема, застерігають фахівці Безоплатної правничої допомоги і розповідають, хто ж такі грошові мули та як ними не стати.

Грошові мули або дропи — це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

ЯК ШАХРАЇ ЦЕ РОБЛЯТЬ

Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

ЩО ЗА ГРОШІ

Вони були отримані незаконним шляхом: через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини. Також банківські картки можуть бути використані для проведення фінансових операцій, пов’язаних зі здійсненням незаконної діяльності, наприклад, для роботи онлайн-казино, що не мають ліцензії, ухилення від сплати податків тощо.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ГОЛОВНА НЕБЕЗПЕКА

Найімовірніше, дроп і не усвідомлює, що став частиною злочинного ланцюжка, оскільки ніхто йому про це не скаже. А якщо він і поцікавиться, то шахраї завжди розкажуть якусь красиву та правдоподібну легенду.

Грошовий мул — це співучасник злочину, нижча ланка злочинної схеми, яку правоохоронці знаходять найшвидше. Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки: штрафи, конфіскацію майна і навіть позбавлення волі.

УБЕРЕГТИ СЕБЕ

Будьте обережні з пропозиціями щодо легкого заробітку. Уникайте їх і не погоджуйтеся брати участь у сумнівних схемах.

А якщо все ж таки погодилися на роботу, та через деякий час зрозуміли що стали дропом, негайно зверніться до кіберполіції, подавши заяву на їхньому сайті, а також до банку, рахунок у якому використовувався для відмивання коштів.